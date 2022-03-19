Очередь растянулась на 22 км: на границе Польши и Беларуси заблокировали фуры, которые везут товары в Россию

Украинцы и поляки блокируют грузовики, которые доставляют грузы из Европы в Россию. На польско-беларуской границе в пункте пропуска "Кукурыки" очередь из грузовиков растянулась уже на 22 км.

Об этом 19 марта сообщают волонтеры с границы. Аналогичная акция по блокировке грузовиков запланирована на 20 марта.

"На прошлой неделе фуры блокировали несколько человек, сегодня – несколько сотен. В единстве – сила", – сообщил активист Евгений Климакин (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

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Акции проводятся из-за того, что полностью загруженные фуры с российскими номерами массово едут из Германии в Беларусь через Польшу. В грузовиках везут продукты, лекарства и оборудование – предположительно, в обход всех введенных против РФ санкций, для снабжения российских военных, которые вторглись в Украину.

Поляков возмущает тот факт, что пока их страна помогает беженцам и собирает гуманитарную помощь для украинцев, которые остаются под обстрелами, некоторые люди умудряются зарабатывать на крови. Поэтому местные активисты вместе с украинцами стараются блокировать такие грузовики и взывают к властям.

К слову, такие фуры замечали и в западных областях Украины. Например, на Буковине таможенная служба конфисковала 3 грузовых автомобиля на российских номерах. Эти фуры пополняли склады врага.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Сейме приняли законопроект о помощи украинским беженцам. Он призвал урегулировать вопросы, связанные с законностью пребывания граждан нашего государства и их финансовой поддержки. Документ утверждает период законного пребывания в стране – 18 месяцев с возможностью продления.

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