Обедневший российский олигарх Усманов решил судиться с ЕС из-за санкций

Российский олигарх Алишер Усманов, шестой в РФ по состоянию, решил через суд оспорить введение против него персональных санкций Евросоюза, из-за которых его состояние уменьшилось с 21,6 млрд долларов до, по меньшей мере, 18,9 млрд долларов. Он добивается приостановки действия ограничений до решения судьи.

Об этом сообщает Bloomberg. Отмечается: дело Усманова является частью "все большего количества апелляций в люксембургском суде после обнародования первого раунда санкций 28 февраля".

В частности добиться отмены санкций через суд пыталась финансируемая правительством РФ российская международная многоязычная сеть информационных телеканалов RT. Впрочем, добиться приостановки санкций ей не удалось – суд запрос отклонил.

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Аналитики напомнили: суды ЕС по санкциям могут длиться годами. И "редко приводят к победе тех на кого эти ограничения направлены".

"К примеру, украинский экспрезидент-беглец Виктор Янукович и его сын остаются в списке санкций ЕС с 2014 года – даже после того, как выиграли дела по их включению в санкции 2020 года", – подчеркнули они.

Отметим, что кроме ЕС против Усманова ввели санкции и:

США;

Британия.

В то же время, другой российский подсанкционный олигарх – Роман Абрамович –может сорвать продажу одного из ведущих футбольных клубов Англии "Челси". Вопреки своему обещанию, он потребовал вернуть ему 1,5 млрд фунтов (около 1,9 млрд долларов), который были оформлены в качестве займа для клуба через материнскую компанию Fordstam Limited.

При этом под продажу ФК "Челси" правительством Великобритании выдана специальная лицензия, срок действия которой истекает 31 мая 2022 года. Если же к тому времени продажа клуба не завершится, то возможен вариант с прекращением деятельности клуба.

Британское же правительство знает о требовании Абрамовича. Однако, несмотря на это, оно не намерено отступать от своей позиции: российский олигарх не должен получить никаких денег в результате продажи клуба.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Франция заморозила 41 объект недвижимости подсанкционных российских граждан, оценив их в 620 млн долларов. Однако на самом деле, стоимость этого имущества приближается к 1 миллиарду долларов. А среди его собственников – 8 олигархов.