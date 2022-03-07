"Нужно потерять страх и забыть о коммерции": Зеленский призвал Запад к жестким санкциям против России

Ксения Капустинская
Mакроэкономика
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Зеленский призвал ужесточить санкции
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Украина призывает международных партнеров ужесточить санкции против России, так как Кремль не прекращает атаки на территории Украины. В том числе речь идет об отказе от российского экспорта, в частности нефти и нефтепродуктов, а также блокировании импорта в страну-агрессора.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время видеообращения 7 марта. Глава государства уточнил, что находится в постоянном диалоге с партнерами Украины.

"Наши тезисы в разговорах с партнерами совершенно логичны... Если вторжение продолжается, Россия не отказалась от своих планов против Украины, значит, требуется новый санкционный пакет. Новые санкционные шаги против войны и ради мира", – заявил Зеленский.

Видео дня

По его словам, уже сейчас международное сообщество должно действовать еще более решительно. А защиту бизнес-интересов, по мнению Зеленского, следует отложить на потом.

"Когда кто-то теряет разум, нужно потерять страх и забыть о коммерции. Надо защищаться. Надо быть нравственными. И государствам, и компаниям. Надо бороться против бесчеловечной силы, которая хочет разрушить саму человечность. Успех украинской армии, свобода украинского народа, принципиальность международных санкций – вот путь к миру", – сказал Зеленский.

Он перечислил меры, на которых настаивает Украина:

  • Бойкот российского экспорта. В частности, отказ от нефти и нефтепродуктов из России.

"Это можно называть эмбарго. А можно просто моралью – когда отказываешься давать деньги террористу", – объяснил Зеленский.

  • Бойкот импорта в Россию.

"Если они не хотят соблюдать цивилизованные правила, то не должны получать и товаров и услуг от цивилизации. Пусть война их накормит", – подчеркнул президент.

Дорогие украинцы, наши военные дают достойный отпор врагу по всей территории нашей Украины! У нас есть поддержка от партнеров, а россию давят санкции. Сохраняем спокойствие, поддерживаем и помогаем друг другу. Верим в ВСУ!

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