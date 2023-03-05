"Нужно действовать без промедления": Турция поддержала продление зерновой сделки

Турция прилагает все усилия для продолжения зерновой сделки, которая позволяет экспортировать продовольствие из Украины через зеленые коридоры в Черном море. Переговоры об этом ведутся, в частности, с ООН и Россией.

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Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Его слова прозвучали на Конференции ООН по наименее развитым странам, которая проходит в Катаре, пише Reuters.

"Мы упорно работаем над беспрепятственной реализацией и дальнейшим продлением Черноморского зернового соглашения", – сказал Чавушоглу. Отдельно глава МИДа Турции отметил, что недавно обсудил продолжение "зерновой сделки" с генсеком ООН Антониу Гутеррешем.

По словам Чавушоглу, зерновая сделка помогла всему миру, особенно самым бедным странам. За счет поставок украинского зерна удалось снизить мировые цены на продовольствие. Теперь этот прогресс нельзя потерять, отметил Чавушоглу.

"Мы должны действовать сейчас, без дальнейшего промедления...Жаль, что мы далеки от того, чтобы покончить с голодом в 21 веке", – цитирует представителя Турции агентство Anadolu.

"Зерновое соглашение изначально было заключено летом 2022 года и продлено в ноябре-2022. Срок действия сделки истекает 18 марта, и если она не будет вновь продлена, Украина потеряет возможность экспортировать зерно через порты "Большой Одессы" ("Одесса", "Пивденный", "Черноморск").

При этом ранее в МИД РФ уже заявили, что Россия даст свое согласие на продление "зерновой инициативы" только при удовлетворении собственных интересов. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, это обеспечение доступа к мировым рынкам" для российских производителей сельхозпродукции и удобрений. Интересно, что санкции против таких видов экспорта из России никто не вводил.

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем Россия продолжает систематически тормозить проведение инспекций судов, следующих по "зерновому коридору". Кораблям приходится ждать своей очереди неделями, в результате зерно не попадает к покупателям вовремя. А это уже создает риски для глобальной продовольственной безопасности, ведь общий экспорт зерна из Украины сокращается.

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