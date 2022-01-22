Новые правила для "ФОПов" и реформа налогообложения зарплат: Гетманцев рассказал, что ждет украинцев

В Украине с 1 января абсолютное большинство физлиц-предпринимателей ("ФОПов") установила регистраторы расчетных операций (РРО). Отказались от них только та часть бизнеса, которая из-за торговли контрабандой или серых доходов не может выдавать клиентам чеки.

О том, как работают новые правила и что еще ждет украинцев, читайте во второй части интервью OBOZREVATEL с главой комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниилом Гетманцевым.

– В Украине "ФОПы" активно устанавливают регистраторы расчетных операций (РРО). Ежедневно число таких предпринимателей увеличивается на 5-10 тыс. человек. Много в соцсетях жалоб о том, что программные РРО дают сбои. Вы следите за этой ситуацией?

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– Есть дни, когда устанавливают и по 10 тыс. Фискализацию уже сегодня можно считать состоявшейся. Теперь о сбоях в работе программных РРО. У нас есть непосредственное общение по программных РРО с налоговой, с провайдерами, которые предоставляют услуги. Мы следим за тем, есть ли сбои. Всего есть 13 таких провайдеров. У одного из провайдеров был сбой вначале месяца, он признал его, провел работу. На данный момент проблемы нет. Ни одного штрафа не начислили. Никаких системных сбоев сейчас нет, я могу об этом ответственно заявить.

Более того, если у кого-то из "ФОПов" с программным РРО есть проблема со связью, с интернетом, если у провайдера сбой, всякое может быть, он может законно работать в офлайне в течение 36 часов подряд. Этого времени должно хватить, чтобы восстановить связь. Потом все чеки, которые он выдает, автоматически загружаются на сервер налоговой, как только восстанавливается связь. И это не только ФОПов касается, всех торговцев.

Услуги, которые предоставляют провайдеры, они достаточно доступны. Они берут от 120 до 150 грн в месяц с одного "ФОПа". Вы знаете предпринимателя, которые не может себе позволить потратить 120 грн в месяц? И эта программа позволяет не только проводить товары через кассы. Товар провести через кассы можно с программным РРО от налоговой бесплатно. А вот эти платные решения также анализируют продажи, дают данные о среднем чеке, предоставляют маркетинговые инструменты, то есть выводят управление продажами на новый уровень.

Это для предпринимателя возможность улучшить свой бизнес. Базовое решение вообще бесплатно предоставляет всем желающим налоговая. На самом деле у провайдеров есть интересные предложения, никого не буду рекламировать, но тот, кто хочет по-белому работать, увидит очень классные возможности.

– Более 220 тыс. "ФОПов" уже установили РРО. При этом группа тех, кто против, не настолько многочисленная, однако, создается впечатление, что "ФОПы" такое решение не поддерживают…

– Ко мне обращаются все: и благодарят, и жалуются. Белый бизнес хвалит. Многие ФОПы хвалят. Потому что они раньше понимали, что их конкуренты могут работать в серую и они нарушают конкурентную среду. Поймите правильно, у нас нет другого выхода. Если мы не введем этот простой инструмент, у нашей экономики не будет будущего. Я всегда считал любые дискуссии относительно того вводить или не вводить РРО похожей на дискуссию о том, как резко похудеть, наедаясь на ночь. Она идиотская. В ней нет смысла. Или мы хотим богатую страну, ровные дороги и квалифицированных медиков или мы согласны и дальше прозябать на задворках Европы в пользу контрабандистов и конвертаторов, обогащающихся на нашей богатой бедной стране.

Как мы можем себе позволить в стране с самыми маленькими пенсиями в Европе иметь самый большой в Европе черный рынок? Это же напрямую взаимосвязанные вещи. Почему это дикое "веселье" черных торговцев, контрабандистов, уклонистов разных мастей должны оплачивать полицейские, медики, пенсионеры из своего кармана? Это что государственная политика у нас такая? Хочешь работать по-белому, пожалуйста, будь любезен и установи РРО. А не хочешь работать, закройся. Я всегда говорю: мы лоббируем белый бизнес, а не контрабандистов.

– У контрабандистов и так хорошее лобби и без вас…

– Контрабанду нелегально ввозят в страну, а потом продают ее без документов. Конечно, нужна легализация в торговле и наведение порядка на таможне. Мы занимается и первым, и вторым. Это все взаимосвязанные вещи. Пожар невозможно гасить в одном месте. Бюджет от контрабанды недополучает 50 млрд по году. Но это только таможня. А еще у нас есть связанные вопросы: оформление, налоги на зарплату, НДС, который получим дополнительно за счет выведение торговли в белую. Это все взаимосвязано.

Однако, я бы хотел подчеркнуть, что обязанность вести первичную документацию на товар предусмотрена исключительно для ФОП, которые продают бытовую технику, ювелирные изделия и лекарства. Для всех остальных такой обязанности нет! По этому вопросу есть и разъяснения комитета и налоговой.

Если мы говорим о репрезентативных цифрах, эффекте от фискализаци, то, например, средина января, год к году, разница в количестве фискальных чеков в день составляет более 600% (900 тыс. в 2021 против 5,5 млн в 2022). Это означает лишь одно, процесс фискализации успешно идет, система работает, а ФОПы устанавливают и работают с РРО.

– "ФОПов" сейчас не проверяют и не штрафуют за отсутствие РРО. Когда начнутся проверки?

– Штрафы есть сейчас, но действует мораторий на проведение проверок…

– Как же тогда штрафуют без проверок?

– Не штрафуют, но штрафы предусмотрены. Мораторий действует до окончания карантина. Но! Кабинет министров имеет право исключать из моратория определенные группы субъектов хозяйственной деятельности. Я считаю, что уже сейчас нужно исключать рисковые группы. Продавцы лекарств, ювелирки, электроники не должны быть в зоне действия моратория.

– В 2022-м вы анонсировали реформу налогообложения доходов. Расскажите, в чем ее суть?

– Мы сделали все на уровне законодательства для детенизации, сейчас мяч на стороне органов исполнительной власти. Мы сделали все, кроме этапа детенизации зарплат. И мы как раз и хотели для того, чтобы детенизировать зарплаты, предложить бизнесу снизить эффективную ставку налогообложения, но с другой стороны расширить возможности для декларирования, ввести посемейное декларирование и ввести по польской модели налог на выведенный капитал как опцию для среднего бизнеса с оборотом до 200 млн.

Также для людей, которые получают дополнительный зароботок от некоторых видов деятельности (их около 27, начиная от такси и заканчивая ремонтом), хотим предложить с использованием РРО на телефоне проводить расчеты по-белому с уплатой 5% налога, одновременно сузив возможность для сотрудничества "ФОПов" на третей группы с юрлицами для предоставления услуг. Вы понимаете, о чем я сейчас говорю. Речь идет о тех, кто не хочет платить налоги с зарплаты и оформляет своих сотрудников в качестве "зарплатных ФОПов". Это все реформа налогообложения доходов. Снижаем ставку, но заставляем платить всех.

– Минималка с учетом инфляции в 2022-м снизится. Ее решили повысить только во второй половине года и только на 3%. Возможно ли в таких условиях снижать налоги? У нас до 40% нанятых сотрудников официально получают минималку, откуда тогда будут деньги на зарплаты бюджетникам и пенсии?

Мы считаем, что бюджет недополучает примерно 100 млрд от теневых зарплат. Это больше, чем недополучает бюджет через таможню. И если мы хотим вывести зарплаты из тени, мы должны предложить и кнут, и пряник. Именно в этом контексте мы предлагаем такое решение.

– Пряник вижу, а где кнут?

– Мы обсудили "Фопов" 3-й группы…

– Но он коснется небольшого количества занятых. Это же не вопрос массовых проверок и контроля...

– Я бы так не сказал. Это немаленькая группа. Кроме того, мы должны ввести штрафы для всех видов нетрудоустройств. Независимо от того, первый раз зафиксировали нарушение, или второй раз. Мы должны убрать такие лазейки.

– Сейчас эффективная ставка 37%. Как предлагаете снизить?

– Мы хотим снизить до 30% с последующим ежегодным снижением на 1% до 25%.

– За счет чего?

– За счет бюджетов всех уровней. Но эти потери компенсируются за счет упразднения схем с зарплатными "ФОПами" и выведения зарплат из тени.

– Расскажите подробнее, что за семейное декларирование?

– Семейное декларирование – это тогда, когда я могу вносить в декларацию пенсионера, который проживает со мной и имеет льготы. Но такой пенсионер не имеет доход, не платит налог, поэтому льготой своей не пользуется. Если мы ведем общее хозяйство – это не справедливо. Кроме того, это направлено на сохранение института традиционной семьи.

– Экс-секретарь СНБО Александр Данилюк заявил, что Вам под контроль передали скрутки, как Вы можете откомментировать?

– Если мне не изменяет память, Данилюк, начал свою политическую карьеру при Януковиче, продолжил при Порошенко и закончил при Зеленском. Хотя ничем существенным, кроме скандалов, он не запомнился, в зону его ответственности так или иначе входили налоги, и т.н. скрутки появились как системное уклонение от налогообложения как раз в его бытность министром. Так вот с известной долей условности его да, можно назвать специалистом по скруткам. Во всяком случае он знает что это такое не по наслышке. Как и понимает, что для прекращения этого системного преступления не нужно ничего, кроме железной воли. Механизм надо выключить и держать удар. Собственно этим и занимается руководство налоговой сейчас. И в этом да, мы оказываем руководству ГНС всяческую политическую поддержку. Это задача президента.

Мы в декабре остановили мошенничество с НДС и не допустим его восстановления.

Хочу предложить бывшему министру финансов и секретарю РНБО, назвать хотя бы одну операцию, подпадающую под данную категорию с 8 декабря 2021 года, или извиниться.

Я как и депутаты-члены финансового комитета действительно осуществляем с декабря прошлого года парламентский контроль за реформой налоговой службы, однако суть и результат этого контроля состоит как раз в том, чтобы любые злоупотребления прекратить и более не допускать.

– Какие изменения еще готовите?

– В целом, я считаю, что кроме реформы доходов, на сегодняшний момент мы приняли все необходимые нормы, которые нужно внедрить на уровне исполнительной власти. Это и антиофшорный закон, и фискализация, и налог на Google. Дальнейшая работа лежит в плоскости Государственной налоговой и Таможенной службы. Их работу необходимо наладить, чем мы и занимаемся.

Также, целесообразно обсудить точечные изменения по отраслям. Например, изменения налогообложения строительной отрасли, роли в администрировании местных налогов органами местного самоуправления. Я бы еще подумал о возможности внедрения в наше законодательство Института cooperative compliance, когда налогоплательщик, по желанию, раскрывается налоговой, а налоговая не имеет в последующем права для начисления санкций по операциям, которые были с ней согласованы.