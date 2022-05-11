Новая Зеландия ввела санкции против путинских пропагандистов: кто в списке

Новая Зеландия обновила санкции против России за ее военное вторжение в Украину. В список добавили российских пропагандистов, в том числе, главу "ВГТРК" (каналы "Россия 1", "Россия 24" и т.д.) Олега Добродеева, а также тех, кто причастен к кибератакам.

Об этом заявила глава МИД Новой Зеландии Наная Махута, сообщает пресс-служба правительства страны. В санкционном списке оказались такие пропагандисты:

президент медиахолдинга "Красная звезда" Алексей Пиманов;

соучредитель крымского информагентства NewsFront Михаил Синелин;

генеральный директор "ВГТРК" Олег Добродеев;

официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

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Все они, по словам Махуты, распространяли дезинформацию, способствующую или поддерживающую подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины. "Пропагандистская машина президента Путина работает полным ходом, распространяя ложь и ложную информацию для оправдания незаконного вторжения России", – заявила глава МИД Новой Зеландии.

Кроме того, под ограничения попали 85-й главный центр специальной службы Главного управления Генштаба России, "Главный центр специальных технологий", "Агентство интернет-исследований" и начальник военной разведки России Игорь Костюков. Их связывают с кибератаками на Украину.

"Наряду с военным вторжением России, Путин использует цифровое пространство как оружие в своей войне против Украины. Украинцы испытывают неустанные кибератаки со стороны России. Это наши первые санкции, которые направлены против злонамеренной киберактивности России", – добавила Махута.

Санкции предусматривают запрет на поездки в Новую Зеландию, заморозку активов, а также запрет на въезд на территории страны любых самолетов и судов, которые связаны с подсанкционными лицами и компаниям. Также фигурантам черного списка запрещается проводить финансовые и сделки по ценным бумагам.

Как сообщал OBOZREVATEL, это не первое расширений санкций Новой Зеландии в отношении РФ. Так, в конце апреля Новая Зеландия ввела новые блокирующие санкции против российских банков. После этого ограничения коснулись 80% банковских активов России в этой стране. В перечень попал и Центробанк РФ.

Кроме того, правительство Новой Зеландии также ввело пошлину в 35% на импорт товаров из России. Фактически это делает неконкурентоспособным весь российский бизнес в этой стране.