Новая Зеландия ввела блокирующие санкции против 18 банков из России: список
Новая Зеландия ввела новые санкции против российских банков в ответ на агрессию РФ в Украине. Теперь ограничения коснутся 80% банковских активов России в этой стране. В перечень попал и Центробанк РФ.
Такое заявление сделала глава Министерства иностранных дел Новой Зеландии Нанайя Махута, передает пресс-служба правительства страны. Под санкциями оказались в целом 18 банков. Это:
Центральный банк Российской Федерации;
Сбербанк;
ВТБ;
Банк "Россия";
Внешэкономбанк (ВЭБ.РФ);
Альфа-Банк;
Банк "Открытие";
Черноморский банк развития и реконструкции;
Московский кредитный банк;
Совкомбанк;
Газпромбанк;
Генбанк;
Промышленный сберегательный банк;
Новикомбанк;
Россельхозбанк;
Российский национальный коммерческий банк;
Российский фонд прямых инвестиций;
СМП Банк.
"Мы глубоко обеспокоены сообщениями о жестокости со стороны российских сил. Новая Зеландия продолжает осуждать войну Путина и поддерживает расследование Международным уголовным судом зверств, совершенных против граждан Украины", – заявила Нанайя Махута.
Это уже не первые санкции, которые вводит Новая Зеландия против России. В частности, в страну запрещен въезд для сотен россиян. Например, это депутаты Госдумы, которые голосовали за признание "независимости" т.н. "ЛНР" и "ДНР" 15 февраля.
Также заморожены активы российских политиков, олигархов и компаний, введен запрет на операции с ценными бумагами и запрет на оказание услуг президенту Путину, членам Совбеза РФ и другим политическим, экономическим и военным элитам.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее правительство Новой Зеландии также ввело пошлину в 35% на импорт товаров из России. Фактически это сделает неконкурентоспособным весь российский бизнес в этой стране.