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Новая Зеландия ввела блокирующие санкции против 18 банков из России: список

Ксения Капустинская
Mакроэкономика
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Новая Зеландия ужесточила санкции в отношении России

Новая Зеландия ввела новые санкции против российских банков в ответ на агрессию РФ в Украине. Теперь ограничения коснутся 80% банковских активов России в этой стране. В перечень попал и Центробанк РФ.

Такое заявление сделала глава Министерства иностранных дел Новой Зеландии Нанайя Махута, передает пресс-служба правительства страны. Под санкциями оказались в целом 18 банков. Это:

  • Центральный банк Российской Федерации;

  • Сбербанк;

  • ВТБ;

  • Банк "Россия";

  • Внешэкономбанк (ВЭБ.РФ);

  • Альфа-Банк;

  • Банк "Открытие";

  • Черноморский банк развития и реконструкции;

  • Московский кредитный банк;

  • Совкомбанк;

  • Газпромбанк;

  • Генбанк;

  • Промышленный сберегательный банк;

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  • Новикомбанк;

  • Россельхозбанк;

  • Российский национальный коммерческий банк;

  • Российский фонд прямых инвестиций;

  • СМП Банк.

"Мы глубоко обеспокоены сообщениями о жестокости со стороны российских сил. Новая Зеландия продолжает осуждать войну Путина и поддерживает расследование Международным уголовным судом зверств, совершенных против граждан Украины", – заявила Нанайя Махута.

Это уже не первые санкции, которые вводит Новая Зеландия против России. В частности, в страну запрещен въезд для сотен россиян. Например, это депутаты Госдумы, которые голосовали за признание "независимости" т.н. "ЛНР" и "ДНР" 15 февраля.

Также заморожены активы российских политиков, олигархов и компаний, введен запрет на операции с ценными бумагами и запрет на оказание услуг президенту Путину, членам Совбеза РФ и другим политическим, экономическим и военным элитам.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее правительство Новой Зеландии также ввело пошлину в 35% на импорт товаров из России. Фактически это сделает неконкурентоспособным весь российский бизнес в этой стране.