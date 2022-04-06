В ответ на зверства: в Новой Зеландии резко ухудшили условия торговли для РФ

Правительство Новой Зеландии с 25 апреля вводит пошлину в размере 35% на импортные товары из России. Фактически это сделает неконкурентоспособной весь российский бизнес в этой стране.

Как сообщает Reuters, также Новая Зеландия распространяет существующие экспортные запреты на промышленную продукцию, тесно связанную со стратегическими отраслями России.

"Появляющиеся изображения и сообщения о зверствах, совершенных против мирных жителей в Буче и других регионах Украины, отвратительны и предосудительны, и Новая Зеландия продолжает реагировать на бессмысленные акты агрессии Путина", – заявила министр иностранных дел Нанайя Махута.

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Она сказала, что правительство рассчитывает принять дополнительные меры в соответствии с Законом о санкциях в отношении России для поддержки Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал бойкотировать немецкого производителя шоколада Ritter Sport. Эта компания отказалась уходить из России и продолжает платить налоги стране-агрессору.

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