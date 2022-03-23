"Никто не мог подумать": Лавров удивился масштабным санкциям против России

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что "никто не мог подумать" о таких масштабных санкциях, которые ввели против России. В частности россияне не могли спрогнозировать, что ЕС арестует их валютные резервы.

"Когда резервы Центрального банка, вообще никто не мог подумать из тех, кто прогнозировал, какие санкции может Запад применить. Это просто воровство", – цитирует издание "КоммерсантЪ" речь Лаврова перед студентами одного из московских вузов. Стоит отметить, что разведки США и других стран в течение нескольких недель предупреждали о грядущем полномасштабном нападении России на Украину.

Однако тогда Лавров заявлял, что "если это зависит от Российской Федерации, войны не будет". Однако всего спустя месяц после этого заявления Лаврова Россия утром 24 февраля начала бомбить мирные города Украины. Глава МИД Лавров также продолжает распространять российскую пропаганду о "националистах в Украине".

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Как писал OBOZREVATEL, Лавров подтвердил, что российские войска сознательно атаковали роддом в Мариуполе. Он выдал бред о том, что это медучреждение было базой "ультрарадикального батальона "Азов".

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