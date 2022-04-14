Нидерланды заморозили 600 млн евро российских активов, и это еще не конец

Нидерланды в связи с санкциями против РФ заблокировали активы страны-агрессора на сумму до 600 млн (около $655 млн). При этом розыск российских активов продолжается, то есть сумма может вырасти.

Об этом заявил экс-премьер Нидерландов, а ныне координатор по реализации санкций против России Стеф Блок. По его словам, до сих пор ведутся проверки, не были ли пропущены какие-либо связанные с РФ компании при первой волне заморозке активов.

"В Нидерландах мы заморозили от 500 до 600 миллионов российских активов. Это не означает, что мы находимся в нижней части европейского рейтинга. Совсем нет. К тем немногим странам, которые заморозили больше, применялись особые обстоятельства. Например, центробанк Франции имел на своем счету 22 млрд евро от российского ЦБ. С нами было не так", – объяснил Блок.

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Блок подчеркнул, что свидетельства зверств, которые РФ совершает в Украине, являются для него дополнительной мотивацией в реализации санкций. Кроме того, такой подход поддерживает нидерландское общество.

"Как и многие граждане Нидерландов, я также смотрю телевизор и вижу ужасные кадры из Украины. Многие нидерландцы преданы Украине. Они, как и я, шокированы новостями, которые появляются ежедневно. Как координатор санкций я могу помочь прочувствовать россиянам то, что они сделали. Это мотивирует меня еще больше", – сказал Блок.

Как сообщал OBOZREVATEL, все замороженные активы Центрального банка России (ЦБ РФ) могут пойти на возмещение ущерба Украине. Кабинет министров уже обсуждает с правительствами других стран механизм передачи этих средств Украине.