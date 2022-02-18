Незаменимых нет: Евросоюз нашел альтернативы российскому газу – переговоры стартовали

Европа уже подготовила план на случай прекращения поставок газа из России. Большой расчет в ЕС полагается на поставки СПГ (сжиженного природного газа), представители союза уже поговорили с крупными поставщиками. Такие меры, кстати, в перспективе помогут снизить энергозависимость от РФ в целом и перейти к "чистым" источникам энергии.

"Теперь наши модели показывают, что для частичного прекращения или дальнейшего сокращения поставок газа "Газпромом", мы, скорее, в безопасности", – цитирует главу Еврокомисии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен Reuters. Она назвала альтернативные источники поставок, среди которых:

СПГ

ЕС уже ведет переговоры с Соединенными Штатами, Катаром, Египтом, Нигерией и Южной Кореей об увеличении поставок СПГ либо путем дополнительных поставок, либо обмена контрактами.

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"Мы также поговорили с крупными поставщиками СПГ, чтобы узнать, можем ли мы поменять контракты в пользу ЕС", – сказала фон дер Ляйен. По ее словам, Япония уже готова это сделать.

Но, конечно же, самым большим поставщиком СПГ в Европу являются США. Как заявила официальный представитель ЕК Дана Спинант, есть основания надеяться, что 120 танкеров из СПГ, предоставленных Евросоюзу в январе могут обеспечить энергетическую сохранность.

Отметим, по причине занижения поставок газа в Европу со стороны российского "Газпрома" страны начали закупать большие объемы СПГ (сжиженный природный газ). Так, в январе на СПГ пришлось аж 37% импорта всего газа в еврорегион. Отметим, это столько же, сколько поставляет "Газпром" (в среднем).

В физическом объеме поставки сжиженного газа составили 11 млрд куб. м. Это новый исторический максимум (предыдущий был зафиксирован 2019-м – 9,1 млрд куб. м), сообщают эксперты Центра экономического прогнозирования ГПБ.

Трубопроводный газ

Европа, как заявила фон дер Ляйен, также ведет переговоры с Азербайджаном об увеличении поставок сжиженного природного газа. Но при этом возможности страны производить и экспортировать больше топлива ограничены.

Комиссар Европейского союза по энергетике Кадри Симсон в начале месяца даже посетила Баку и провела переговоры с властями. Она сказал на брифинге, что в ЕС надеются, что Трансадриатический трубопровод (TAP) увеличит экспорт газа в Европу из Азербайджана, пишет Reuters.

В прошлом году через TAP транспортировали более 8,1 млрд куб. м газа из Азербайджана в Европу, из которых 6,8 млрд куб. м было поставлено в Италию. В Евросоюзе надеются, что экспортные мощности увеличатся до 10 млрд куб. м в год.

"Зеленая" энергетика

Евросоюз также рассчитывает на собственные возобновляемые источники энергии, заявила Спинант, отметив независимость от внешних источников, экономическую выгоду и экологическую чистоту, цитирует ее "Интерфакс".

Это в целом должно стать ключевым планом Европейского союза по достижению энергетической независимости, к которой он так стремится. Сейчас газ используют в рамках "зеленого перехода" как альтернативу углю, но не все специалисты считают, что это разумно. Как говорится в материале CNN, это неразумно ни с точки зрения экологии, ни энергетической безопасности.

В ЕС в целом планируют полностью отказаться от российского газа, а вместо него использовать альтернативные источники энергии. Однако по словам экспертов, Европа сможет полностью завершить "зеленый переход" только к 2035 году.

Фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз готов к прекращению поставок газа из РФ, если такая ситуация возникнет. "Мы также готовы в случае, если российское руководство решит вооружить энергетический вопрос. В период высокого спроса "Газпром" ограничивает поставки газа в Европу. Десятилетний минимум хранения, отсутствие продаж на спотовом рынке. Такое поведение уже подорвало доверие к России как к надежному поставщику энергии", – говорится в заявлении главы Еврокомиссии на сайте ЕС.

Как сообщал OBOZREVATEL, итальянские власти хотят снизить зависимость от российского газа. Как заявил замглавы МИД Италии Манлио Ди Стефано, правительству следует обратить внимание на Алжир, Азербайджан и Туркменистан. Последние могут стать альтернативными поставщиками топлива.