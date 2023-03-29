Мировые цены на нефть пересчитали: как повлияли на стоимость процессы в США

Мировые цены на нефть 29 марта выросли. По состоянию на 6:56 по Гринвичу фьючерсы марки Brent подорожали на 42 цента –до 79,07 доллара за баррель. А марка West Texas Intermediate (WTI) выросла еще больше – на 60 центов, до 73,8 доллара за баррель.

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Об этом сообщает Reuters. Отмечается, что причиной роста стали:

остановка экспорта из Иракского Курдистана, которая "вызвала беспокойство относительно сокращения поставок";

уменьшение опасений по поводу глобального банковского кризиса;

ожидания того, что Федеральная резервная система США сохранит осторожную позицию по повышению процентных ставок;

падение запасов сырой нефти в США.

"Беспокойство по поводу сокращения поставок из иракского Курдистана и облегчение на финансовых рынках, обеспокоенных потрясениями в банковском секторе, продолжают повышать аппетит инвесторов к риску. ... Цены также получили поддержку от падения запасов сырой нефти в США. [Согласно имеющимся данным] Запасы сырой нефти сократились на 6,1 млн баррелей", – говорится в сообщении.

Украина намерена заставить Россию платить за нефть больше

Тем временем Украина намерена вдвое повысить для России тариф на транзит нефти по трубопроводу "Дружба". Ожидается, что произойдет это уже 1 апреля.

Таким образом, РФ будет платить 27,2 евро за тонну прокачиваемой нефти, сообщают росСМИ. Там отмечают: рост тарифа в Киеве объясняют расходами на восстановление нефтетранспортной инфраструктуры, поврежденной в результате российской вооруженной агрессии.

В то же время, отмечается, график поставок по южной ветке "Дружбы" во ІІ квартале 2023 года (апрель-июнь) предусматривает увеличение отгрузок нефти почти на 30%. Таким образом, за три месяца будет прокачано около 4 млн тонн российской нефти.

Более того, глава российской "Транснефти" Николай Токарев ранее заявил, что "по итогам года поставки по этому направлению ожидаются на прошлогоднем уровне". Тогда по трубопроводу прошло 12 млн тонн нефти РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозам, в будущем нефть серьезно подорожает. В частности, отмечается в материале, ожидается, что во втором квартале 2024 года Brent будет стоить 97 долларов за баррель.

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