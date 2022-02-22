Не только в ЕС: депутаты Госдумы попадут под санкции в Британии за голосование о "независимости" "Л/ДНР"

Великобритания готовится применить персональные санкции к депутатам нелегитимной Госдумы РФ и Совета Федерации, которые голосовали за признание "независимости" террористов из "ЛНР" и "ДНР". Этим решением Британия поддержит ЕС, который тоже планирует ввести санкции против 351 россиянина. В список Евросоюза также войдут депутаты, которые поддержали т.н. "республики".

Ограничения со стороны официального Лондона анонсировал МИД Великобритании. "Великобритания наложит санкции на тех членов российской Государственной Думы и Совета Федерации, которые проголосовали за признание независимости Донецка и Луганска. Это является грубым нарушением территориального суверенитета Украины", – говорится в сообщении ведомства.

Эти санкции войдут в первый пакет британский ограничений против России. Он также предусматривает меры против пяти российских банков и трех олигархов.

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В МИД подчеркивают, что это лишь начало. Если Россия не остановит агрессию в отношении Украины, будут введены дополнительные санкции.

"К ним относится широкий набор мер, направленных на российский финансовый сектор и торговлю. Если Россия не пойдет на деэскалацию, Великобритания вскоре примет закон, который, среди прочего, не позволит России выпускать суверенные долговые обязательства на рынках Великобритании", – заявили во внешнеполитическом ведомстве государства.

За признание "суверенитета" т.н. "Л/ДНР" 22 февраля проголосовали все 400 депутатов Госдумы. Позже аналогичное решение утвердил Совет Федерации. Сенаторы также голосовали единогласно. Теперь "законы о ратификации" должны вступить в силу с момента официальной публикации.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне, 21 февраля, президент РФ Владимир Путин признал "независимость" террористических организаций "Л/ДНР". Он также подписал соответствующие указы, которыми разрешил введение ВС РФ на территорию Донбасса.

Германия уже ответила на "признание независимости" террористических организаций на Донбассе. ФРГ остановила сертификацию газопровода "Северный поток-2".