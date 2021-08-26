"Не инвестируйте в Украину": президент Эстонии заявила об угрозе потерять деньги

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что не советует своим гражданам инвестировать деньги в Украину, так как они могут потерять инвестиции. По ее словам, бизнес не может чувствовать себя в безопасности, а решение судов не выполняются.

"Я советую своим гражданам: торгуйте с Украиной, но не инвестируйте туда. Ибо вы можете потерять инвестиции. И у нас уже были такие случаи, когда наши люди теряли здесь собственность. И даже получив решение арбитража в свою пользу, так и не смогли вернуть свое имущество", – сказала Кальюлайд в интервью "Европейской правде".

Для того, чтобы увеличить количество внешних инвестиций, добавила политик, нужно создать безопасные условия работы для бизнеса, когда будет работать правосудие и нельзя будет незаконно завладеть бизнесом, имуществом. До этого момента Кальюлайд не может рекомендовать вкладывать свои деньги в Украину.

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Относительно членства в ЕС президент Эстонии добавила, что ни Украина, ни Молдова, ни Грузия не готовы выполнить условия для вступления в союз. И Украине, как говорит Кальюлайд, для такой готовности понадобится лет 20.

Отметим, больше всего иностранных инвестиций Украина в 2020-м получила из Швейцарии (347,4 млн долларов) и Швеции (115,9 млн долларов). Это в разы меньше переводов украинских заробитчан. Часть крупного украинского бизнеса открывает компании в европейской и офшорной юрисдикции для того, чтобы все споры происходили в их судах. После, когда деньги переводят на развитие своих предприятий в Украине, это также считается прямой иностранной инвестицией.

Как ранее писал OBOZREVATEL:

Давид Арахамия, глава парламентской фракции "Слуга народа", заявил: в странах Европы на телеканалах информацию о ситуации в Украине подают так, будто в нашей стране продолжается активная фаза войны. Это негативно влияет на отношения с инвесторами.

Монобольшинство Верховной Рады проголосовало за законопроект №3761, которым предлагается до 2035 года освободить от налогообложения ввоз оборудования для отдельных крупных инвесторов.