НБУ собрал на помощь армии и украинцам уже более 11 млрд грн

На два спецсчета Национального банка Украины (НБУ) – в помощь украинской армии и на гуманитарные нужды – поступило уже около 11,3 млрд грн. Деньги шлют и из Украины, и из-за границы.

Как сообщила пресс-служба НБУ, на спецсчет для помощи армии перечислено более 11,1 млрд грн в эквиваленте. Остаток на спецсчете по состоянию на 10 марта составляет почти 950 млн грн.

То есть, из общей суммы на нужды военных Нацбанк уже перечислил более 10,2 млрд грн. В частности:

на нужды Национальной гвардии Украины – 950 млн грн;

на нужды Нацполиции – 1,65 млрд грн;

на нужды Минобороны – 7,17 млрд грн;

на потребности Государственной пограничной службы – 420 млн грн.

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От международного сообщества средства поступали из США, Великобритании, Польши, Германии, Швеции, Финляндии, Чехии, Китая, Франции, Канады и многих других стран. Более 3,2 млрд гривен поступило в иностранной валюте.

На гуманитарный счет к 10 марта поступило почти 170 млн грн (в эквиваленте). Из них – более 57 млн грн поступило из-за границы в иностранной валюте. Все эти средства пока остаются на счету Министерства социальной политики.

Именно это ведомство будет заниматься распределением собранной помощи. Деньги могут направить на такие нужды:

удовлетворение продовольственных потребностей и обустройство мест размещения беженцев и граждан, которые в связи с боевыми действиями покинули место жительства;

обеспечение их одеждой и обувью;

предоставление лекарств и медицинских препаратов;

обеспечение населения товарами первой необходимости;

предоставление единовременной денежной помощи, удовлетворение остальных первоочередных потребностей жизнедеятельности человека.

Реквизиты гуманитарного счета время от времени меняются, актуальные можно узнать по ссылке .

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, отправить деньги на спецсчет НБУ для ВСУ стало проще. Если раньше отправить средства можно было только с помощью перевода по реквизитам, теперь это можно сделать через обычный карточный перевод.

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