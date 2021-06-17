НБУ принял решение по главной ставке: на что повлияет
Правление Национального банка Украины приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 7,5% годовых. От этого зависит стоимость кредитов и депозитов в стране.
Об этом говорится на сайте НБУ. "В то же время регулятор начинает постепенное сворачивание антикризисных монетарных инструментов, усилит эффект предыдущих повышений учетной ставки и будет способствовать замедлению инфляции", – отмечают в ведомстве.Что повлияло на решение?
Ускорился рост цен – до 9,5% в годовом измерении. Это связано с подорожанием масла, энергоресурсов на мировых рынках.
Инфляция начнет замедляться уже в четвертом квартале 2021 и вернется к цели 5% в первом полугодии 2022 года. Этому будут способствовать нормализация цен на мировых товарных рынках, а также поступления на рынки нового большого урожая.
Остается опасность влияния на экономику новых штаммов коронавируса и медленные темпы вакцинации. Это будет сдерживать инфляцию.
"Учитывая баланс рисков, Правление Национального банка Украины сохранило учетную ставку на уровне 7,5%. В то же время было решено начать сворачивание антикризисных монетарных инструментов, в частности долгосрочного рефинансирования", – отмечают в НБУ.На что влияет учетная ставка?
От учетной ставки зависит стоимость кредитов, предоставляемых Нацбанком коммерческим банкам. Чем она ниже, тем дешевле банки предлагают собственные кредиты, тем больше заемщиков оформляют ссуды.
Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине цены за год, с мая 2020-го до мая 2021-го, выросли на 9,5%. Больше всего подорожали газ (на 161,6%), подсолнечное масло (на 75,2%) и сахар (67,2%).