НБУ принял решение по главной ставке: на что повлияет

Правление Национального банка Украины приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 7,5% годовых. От этого зависит стоимость кредитов и депозитов в стране.

Об этом говорится на сайте НБУ. "В то же время регулятор начинает постепенное сворачивание антикризисных монетарных инструментов, усилит эффект предыдущих повышений учетной ставки и будет способствовать замедлению инфляции", – отмечают в ведомстве.

Ускорился рост цен – до 9,5% в годовом измерении . Это связано с подорожанием масла, энергоресурсов на мировых рынках.

Инфляция начнет замедляться уже в четвертом квартале 2021 и вернется к цели 5% в первом полугодии 2022 года. Этому будут способствовать нормализация цен на мировых товарных рынках, а также поступления на рынки нового большого урожая.

Остается опасность влияния на экономику новых штаммов коронавируса и медленные темпы вакцинации. Это будет сдерживать инфляцию.

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"Учитывая баланс рисков, Правление Национального банка Украины сохранило учетную ставку на уровне 7,5%. В то же время было решено начать сворачивание антикризисных монетарных инструментов, в частности долгосрочного рефинансирования", – отмечают в НБУ.

От учетной ставки зависит стоимость кредитов, предоставляемых Нацбанком коммерческим банкам. Чем она ниже, тем дешевле банки предлагают собственные кредиты, тем больше заемщиков оформляют ссуды.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине цены за год, с мая 2020-го до мая 2021-го, выросли на 9,5%. Больше всего подорожали газ (на 161,6%), подсолнечное масло (на 75,2%) и сахар (67,2%).