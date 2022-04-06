НБУ перечислил армии 14,35 млрд грн: помочь деньгами может каждый

Нацбанк Украины (НБУ) перевел на нужды армии уже 14,35 млрд грн со специального счета. На самом счету остался лишь 261 млн грн.

Внести деньги может любой желающий из Украины или из-за границы. Для этого нужно перейти по ссылке . Как подсчитал НБУ, со счета уже передали:

Нацгвардии – 950 млн грн;

Нацполиции – 1,65 млрд грн;

Министерству обороны – 10,78 млрд грн;

Государственной пограничной службе – 980,2 млн грн.

В целом с дня открытия спецсчета на него поступило 14,6 млрд грн. При этом почти 4,7 млрд грн в эквиваленте прислали из-за границы в иностранной валюте.

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Существует и второй спецсчет – на нем собирают средства на гуманитарные нужды. Остаток на нем составляет 311 млн грн. При этом 76,5 млн грн Министерство соцполитики (именно оно распоряжается этим счетом) уже направило на гуманитарную помощь.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, отправить деньги на спецсчет НБУ для ВСУ стало проще. Если в первые дни российского вторжения отправить средства можно было только с помощью перевода по реквизитам, теперь это можно делать через обычный карточный перевод.