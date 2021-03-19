НБУ опубликовал новый курс доллара для украинцев: сколько заплатим за валюту

В Украине курс доллара с 18 по 19 марта снизится всего на одну копейку и составит 27,68 грн/$.

Об этом говорится в справочных данных Национального банка Украины. Незначительное снижение наблюдается уже в течение нескольких дней. При этом, с начала года доллар снизился с 28,4 до 27,68 грн/$.

Стоит отметить, что речь идет о справочной стоимости валюты. Реальный курс доллара формируется на наличном рынке и зависит от баланса спроса и предложения. Регулятор (НБУ) не устанавливает курс доллара, а всего лишь показывает справочную стоимость и пытается удержать ситуацию от резких скачков с помощью интервенций. Когда доллар резко дешевеет, Нацбанк покупает валюту, увеличивая спрос, и наоборот.

Традиционно в конце отопительного сезона и с началом посевной в Украине наблюдается сезонное укрепление курса гривни. Такая же ситуация может повториться и в текущем году. В целом же, согласно оценкам Кабмина, до конца года доллар может перейти отметку в 29 грн/$. Правда, здесь стоит отметить, что прошлые несколько лет правительственные прогнозы, которые они закладывают в бюджет страны, себя не оправдывали.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2021 году изменят правила покупки долларов, лимиты на операции с валютой могут убрать. По словам экспертов, это один из финальных этапов либерализации валютного рынка, который, как кажется на первый взгляд, нужен только бизнесу для работы с другими странами. Но на самом деле это коснется каждого украинца.