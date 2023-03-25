Нацбанк опубликовал годовую статистику рынка небанковских финансовых услуг за 2022 год. Поэтому сегодня – о рынке страхования.

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Головний висновок. Як і для всього фінансового сектору, минулий рік для страховиків став роком виживання і адаптації до функціонування в умовах війни, що призвело до стиснення ринку: зменшення розміру страхових премій і виплат. Утім під наглядом Національного банку страхові компанії пройшли його гідно, забезпечивши безперервність надання послуг і стійкість страхової системи.

Деталі нижче.

У порівнянні з 2021 роком:

- Кількість учасників (страхових компаній, СК) зменшилась на 27 до 128, але серед СК, які подавали звітність їх кількість скоротилась лише на 7 до 126. Зменшення – це у першу чергу відголоски великої чистки ринку, розпочатої НБУ у 2020-2021 рр., і в другу - наслідки війни і погіршення фінансових умов.

- Кількість укладених договорів страхування очікувано зменшилась (на третину).

- Відповідно обсяг страхових премій скоротився на 10,1 млрд. грн. до 39,6 млрд. грн., страхових виплат – на 5 млрд. грн до 13 млрд. грн.

- Відношення виплат до премій – 32,8% (у 2021 р. – 36,1%).

- Через підвищення ризиків страхові резерви збільшились на 4,5 млрд. грн. до 41,1 млрд. грн.

- Активи СК зросли на 7 млрд. грн. до 54,1 млрд. грн.

- Чистий прибуток по системі становив 3,3 млрд. грн. (проти 1,5 млрд. грн. у 2021 р.). Збитковими були 25 СК (кожна п’ята).

- Як і в минулі роки, у сегменті не-лайфового страхування, з великим відривом домінує страхування ТЗ (страхування обов’язкової і добровільної цивільної відповідальності + КАСКО + Зелена карта), на які припадає майже 60% ринку. Найбільш помітна зміна, обумовлена війною – валові страхові премії за полісами Зеленої карти зросли у 2,3 рази (+2,2 млрд.грн.).

- Страхування життя залишається невеликим (12% всього страхового ринку за преміями), але соціально важливим сегментом ринку. За минулий рік з ринку пішла 1 СК із страхування життя (СК "Арсенал Лайф", який було анульовано ліцензію через порушення пруденційних вимог). Всього таких компаній залишилось 12.

Топ-5 страховиків за обсягами підписаних премій:

- УСГ – 3,2 млрд.грн.

- Аркс – 2,8 млрд.грн

- Уніка – 2,5 млрд.грн.

- ТАС (приватне) – 2,4 млрд.грн.

- МетЛайф – 2,1 млрд.грн.

Топ-5 страховиків за обсягами страхових виплат:

- Уніка – 1,2 млрд.грн.

- Аркс – 1 млрд.грн.

- ТАС (приватне) – 0,9 млрд.грн.

- УСГ – 0,8 млрд.грн.

- Інго – 0,7 млрд.грн.