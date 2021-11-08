"Укрнафта" не получит газ на 20 млрд грн? В "Нафтогазе" рассказали о суде

"Нафтогаз", по данным СМИ, готовится передать своей дочерней компании "Укрнафта" газ на 20 млрд грн. Предполагается, что это станет результатом мирового соглашения по иску, который инициировали миноритарные акционеры "дочки" НАКа. В самом "Нафтогазе" уверяют, что никакого мирового соглашения нет, и голубое топливо передавать не будут.

Как заявили в пресс-службе "Нафтогаза", судебный процесс еще идет. Он касается споров, которые тянутся с 2008-2010 годов.

"Информация о том, что "Нафтогаз" подписал... мировое соглашение и согласился отдать 3,5 млрд кубометров газа, не соответствует действительности... История уходит корнями в 2008-2010 годы, с тех пор ведутся споры. Поэтому продолжается судебный процесс, который должен одобрить решение по спорному газу", – сообщили в государственной компании.

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О возможной передаче топлива сообщало издание Наші гроші. Журналисты предполагают, что выкуп газа произойдет сразу по коммерческой цене.

Речь идет о судебном деле №910/3660/18. Акционеры "Укрнафты" ("Литтоп", "Бриджмонт", "Бордо") подали в суд и потребовали от "Нафтогаза" вернуть около 8 млрд кубометров газа, который НАК якобы забрал без оплаты в период 2007-2013 годов.

"С 2018 года судебный иск фактически не двигался, что видно в судебном реестре, вплоть до 2021 года. Первое судебное решение после возобновления дела состоялось 29 апреля – в один день с назначением Юрия Витренко главой "Нефтегаза". И закипела работа", – говорится в материале.

После "Укрнафта" увеличила требования до 9 млрд кубометров. В результате, как пишет издание, "Нафтогаз" признал, что действительно должен, но 3,5 млрд кубов. "Укрнафта" уже объявила о созыве на 30 ноября внеочередного собрания акционеров. В проекте повестки дня – одобрение мирового соглашения в рамках судебного дела № 910/3660/18.

Вероятно, учитывая, что "Укртрансгаз" хранит около 0,7 млрд кубов, НАК согласится вернуть только эту часть газа. Учитывая дефицит голубого топлива, "Нафтогаз" сразу же выкупит то топливо, которое вернет, предполагают журналисты.

Отметим, "Укрнафта" на 50% + 1 акция принадлежит государству. Еще 42% принадлежит Игорю Коломойского. Он лично принимал участие в части переговоров, которые касаются "Укрнафты".

В последние недели "Укртрансгаз" получил на свои счета сумму немного больше 27 млрд грн, и еще 20 млрд грн по указанию властей должен прокредитовать один из государственных банков. То есть Коломойскому выплатить будет из чего", – говорится в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Укрнафта" подписала мировые соглашения с 5 компаниями из орбиты группы "Приват", которым она в 2015 году безоплатно передала около миллиона тонн сырой нефти на сумму 7,6 млрд грн.

В конце апреля 2020 года компания "Укрнафта" получила 774 млн грн в счет погашения долгов от компаний, которые входят в орбиту группы "Приват".