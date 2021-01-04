"Нафтогаз" отчитался о рекордном за 10 лет результате: хранилища полные, но тариф растет

В Украине хранилища заполнили рекордным за 10 лет запасом газа. Несмотря на это, в январе тариф на газ вырос у всех поставщиков, "Нафтогаз" увеличил цены на 14% до 7,22 грн/куб. м.

Как говорится в публикации "Нафтогаза" на официальной странице в Facebook, украинские подземные хранилища газа в 2020 году накопили 28,3 млрд куб. м. "Услуги наших газохранилищ заинтересовали не только украинские компании. В конце декабря количество иностранных клиентов, хранящих у нас газ, превысила 90", – сообщили в компании.

"Нафтогаз" рекордно увеличил запасы facebook.com/NaftogazGroup

Популярность украинских хранилищ выросла благодаря активному использованию режима "Таможенный склад". Эта услуга позволяет клиенту хранить газ в до 1095 дней без уплаты налогов и таможенных пошлин.

"В конце 2020 Оператор газохранилищ ввел еще одну услугу – мониторинг хранения газа, передаваемого в залог. Теперь банки могут следить за операциями с газом в хранилищах, который клиенты используют в качестве залога для получения кредитов. Мониторинг доступен онлайн 24/7", – говорится в сообщении.

В "Нафтогазе" также озвучили планы на 2021 год:

развитие Оператора газохранилищ по международным стандартам и внедрение в работе лучших практик.

Модернизация хранилищ. Летом был утвержден план развития газохранилищ на 2020-2029 годы – общая сумма 13,5 млрд грн.

Внедрение новых продуктов и услуг для клиентов.

Как ранее писал OBOZREVATEL: