На масштабное восстановление Украины нужно почти полтриллиона долларов: оценка Минфина

На масштабное восстановление Украины после войны против страны-террористки России нужно $411 млрд. Сотрудничество страны с Международной финансовой корпорацией должно стать одним из инструментов для привлечения средств на восстановление.

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Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко во время рабочего визита в США, где встретился с управляющим директором Международной финансовой корпорации Махтарем Диопом. Об этом говорится в заявлении Минфина 11 апреля.

"Стороны обсудили перспективы расширения сотрудничества между Украиной и Международной финансовой корпорацией в привлечении финансирования на восстановление страны и поддержку украинского бизнеса. Сергей Марченко рассказал о разрушительных последствиях войны, а также о стоимости масштабного восстановления страны", – говорится в сообщении ведомства.

Как свидетельствуют данные отчета RDNA2 правительства Украины, Всемирного банка, Еврокомиссии и ООН, цена быстрого обновления на 2023 год составляет $14,1 млрд. В свою очередь $3,3 млрд уже выделено из госбюджета.

Марченко отметил, что развитие частного сектора является одним из пяти приоритетов скорейшего восстановления. Сумма оценивается в $2,8 млрд.

В свою очередь, Диоп заявил о поддержке Украины и готовности углублять сотрудничество для реализации плана восстановления и дополнительной поддержки бизнеса Украины.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Всемирный банк оценивает потребности Украины в восстановлении в $411 млрд. Война, развязанная РФ, отвергла за черту бедности 7,1 млн человек (17% довоенного населения) и стерла 15 лет экономического развития нашего государства.

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