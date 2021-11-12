МВФ вот-вот решит судьбу денег для Украины: объявили дату

Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) внес украинский вопрос в повестку дня своих заседаний. Предоставление Киеву транша рассмотрят 22 ноября. Речь идет о получении от фонда $700 млн.

Об этом свидетельствуют данные на официальном сайте МВФ. Заседание состоится спустя месяц после того, как свои выводы предоставила техническая миссия фонда. Решение о том, выделять или не выделять деньги той или иной стране всегда принимает Совет директоров фонда.

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Украина и МВФ в середине октября-2021 достигли предварительной договоренности (Staff-level agreement) в рамках первого пересмотра программы финансирования stand-by. Ревизоры фонда работали над вопросом с 21 сентября до 18 октября.

Помимо прочего Украина попросила Фонд о продлении программы stand-by. Продление программы нужно, чтобы успеть получить все предусмотренные в ней $5 млрд. Пока что Украина получила только $2,1 млрд первого транша.

Программу сотрудничества с МВФ stand-by утвердили 9 июня 2020 года. Программа рассчитана на 18 месяцев и содержит требования относительно важных структурных реформ.

После октябрьского пересмотра было решено, что в ближайшие месяцы stand-by будет фокусироваться на:

поиске баланса между доходами бюджета и социальной поддержкой (это не позволило Кабмину Дениса Шмыгаля повысить зарплаты и пенсии в проекте бюджета-2022);

независимости Национального банка, который в свою очередь должен привести в порядок инфляцию (она составляет почти 11% при цели в 4-6%);

создании условий для устойчивой работы банков;

борьбе с коррупцией и продвижении судебной реформы;

уменьшении государственной доли в экономике, то есть усилении корпоративного управления и приватизации.

Как сообщал OBOZREVATEL, следующий транш от МВФ в Киеве планируют получить до конца 2021 года. При этом в Украине уже решили, на что потратят деньги от МВФ.