МВФ спрогнозировал резкий рост госдолга Украины в 2022 году

Из-за развязанной Россией войны валовой государственный долг Украины в 2022 году увеличится до 86,2% ВВП. При том, что в прошлом году он снизился до 49% ВВП.

Об этом сообщили в МВФ. Фонд также ожидает, что в последующие годы госдолг Украины будет оставаться на высоком уровне. Причин для этого несколько:

стремительное расширение дефицита бюджета;

падения ВВП.

Так, МВФ ожидает, что:

по итогам 2023 года ожидает госдолг Украины составит 78% ВВП;

2024 года – 78,7%;

2025 года – 82,9%;

2026 года – 88,7%;

2027 года – 92,3%.

Также ожидается и рост дефицита госбюджета. По прогнозам, он:

Видео дня

составит 17,8% ВВП в 2022 году;

возвратится к уровню ниже 10% только с 2027 года.

МВФ уточняет, что речь идет о дефиците сектора публичных финансов. В него также входят:

местные бюджеты;

социальные фонды;

госкомпании и т.д.

Кроме того, в Фонде отмечают, что средний срок до погашения украинского долга составляет 6,8 года.

В свою очередь, министр финансов Украины Сергей Марченко ранее рассказал, почему для Украины будет выгодней выплатить свой долг, чем попытаться его списать или реструктуризировать. В эфире авторской программе "Орестократия" он объяснил, что попытки провести списание или реструктуризацию долга могут лишить страну 5-7 млрд долларов в месяц.

Такие суммы, по его словам, Украина вынуждена привлекать из-за войны, которую развязала Россия. При этом выплаты по внешнему долгу в марте-2022 составили лишь 16 млн долларов. В то же время, более 80% выплат (около 13 млрд долларов) составляют платежи не по внешним, а по внутренним долгам.

"В части внешнего долга у нас довольно незначительный график обслуживания и погашения. Поэтому такие решения (реструктуризация, списание. – Ред.) являются нецелесообразными. Они просто заберут у нас некоторые возможности и не создадут дополнительных преимуществ. Например, в марте мы заплатили в счет погашения внешнего долга 16 млн долларов. Стоит ли рисковать 5 млрд за 16 млн? Деньги же дают в долг только тем, кто его возвращает", – отметил Марченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в целом в госбюджете Украины на 2022 год были заложены расходы на госдолг в сумме 560 млрд грн, 43,3% доходной части. Суммы запланированных выплат в пользу МВФ – 2,37 млрд долларов (65,7 млрд грн) за 2022 год.