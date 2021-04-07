МВФ может выделить Украине дополнительно почти $3 млрд, – глава НБУ

Украина по своей квоте в Международном валютном фонде может получить свыше $2,7 млрд в рамках новой инициативы фонда о дополнительной эмиссии специальных прав заимствования (СПЗ).

Об этом заявил глава НБУ Кирилл Шевченко, сообщает "Интерфакс". "Мы надеемся, что Украина сможет получить дополнительное финансирование в рамках этой инициативы… В прошлый раз Фонд делал подобную операцию в 2009 году. Это была реакция на кризис. Такая инициатива МВФ для Украины может стать положительным фактором", – сказал Шевченко.

Также он добавил, что более точная цифра будет зависеть от курса валют, входящих в корзину СПЗ. Шевченко отметил, что цель этой новой инициативы, анонсированной МВФ, – обеспечить дополнительную ликвидность мировой экономической системы через пополнение международных резервов государств-членов Фонда, а ее объявленный общий объем – $650 млрд.

Глава центробанка подчеркнул, что это будет обсуждаться на весеннем собрании. При этом для реализации инициативы нужно утверждение сначала Исполнительным советом МВФ, а потом Советом управляющих.

Ранее Шевченко заявил, что Украина может рассчитывать сразу на два транша от Международного валютного фонда, учитывая длительный процесс переговоров. Он выразил надежду, что в Верховной Раде, вернувшись к обычному режиму работы, примут все необходимые для продолжения сотрудничества с фондом законы.

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