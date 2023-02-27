Может ли Путин потерять власть из-за падения экономики: Россия больше не может скрывать проблемы

Президент РФ Владимир Путин привел российскую экономику к значительному падению. Сокращение экономики скрывать не удается. И это, как и в случае с развалом СССР, может привести к свержению путинского режима.

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Как пишет издание The Irish Times, Россия сама нанесла катастрофический ущерб своей экономике и это становится все более заметно. Официально ВВП РФ в 2022-м сократилось всего на 2,2% (хотя прогнозировали падение на 15%), однако эти цифры не показывают реальной картины.

Показателями статистики манипулируют, а в ВВП, в том числе, учитывают значительный рост производства оружия в прошлом году. И львиная доля этого оружия сразу после производства уничтожается на фронте и не приносит эффект для экономики страны.

В то же время показатели потребительского спроса, темпы строительства жилья, спрос на кредит снизились. "Помните, что Россия в первую очередь нефтехимическая держава, и показатели ее экономики во многом зависят от динамики цен на нефть и газ", – говорится в публикации.

Может ли Путин лишиться власти из-за падения экономики

В 1979 СРСР вторглись в Афганистан, после начался период экономического спада. И потери во время войны на фоне экономических проблем привели империю к краху. Хотя тогда такое развитие событий казалось маловероятным.

Подобная ситуация может повториться уже с РФ в ближайшее время. Путин потерял и политический, и экономический капитал, когда решился на полномасштабное вторжение и войну против Украины.

Как ранее писал OBOZREVATEL, россияне стремительно теряют свое благосостояние. Потребительский спрос откатился до уровня, который был семь лет назад.

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