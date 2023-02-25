Министры финансов "Большой двадцатки" не смогли выпустить общее заявление: Россия и Китай отказались осудить войну

Главы министерств финансов "Большой двадцатки" осудили войну РФ против Украины. В то же время Китай и сама Россия отказались подписать общее обращения.

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Как пишет Reuters, Индия, которая в качестве председателя Группы двадцати (G20) принимала встречу в городе Бангалор, выпустила "резюме председателя", в котором она просто подвела итоги двухдневных переговоров и отметила разногласия.

"Большинство членов решительно осудили войну в Украине и подчеркнули, что она вызывает огромные человеческие страдания и усугубляет существующую хрупкость в мировой экономике", - говорится в заявлении, ссылаясь на нарушение цепочек поставок, риски для финансовой стабильности и продолжающееся отсутствие энергетической и продовольственной безопасности.

Результат был аналогичен результату саммита G20 на Бали в ноябре прошлого года, когда принимающая Индонезия также опубликовала заключительную декларацию, признающую различия. G20, сформированная в течение двух десятилетий для борьбы с экономическими кризисами, все больше пытается достичь консенсуса среди членов.

Министр финансов США Джанет Йеллен ранее заявила Reuters, что для любого заявления было "абсолютно необходимо" осудить Россию. Два делегата заявили Reuters, что Россия и Китай не хотят, чтобы платформа G20 использовалась для обсуждения политических вопросов.

Индия сохраняет в основном нейтральную позицию, отказываясь обвинять Россию во вторжении, ища дипломатическое решение и резко увеличивая закупки российской нефти.

Как сообщал OBOZREVATEL, правительство Канады собирается признать ППК "Вагнер" террористической организацией. Также Канада ввела новые санкции против Ирана за поставку России "шахедов" для ударов по Украине

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