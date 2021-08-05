Украина теряет миллиарды, работодатели воруют у пенсионеров: как и зачем проходят проверки теневых зарплат

В Украине проводят масштабные проверки работодателей: ищут тех сотрудников, которые трудятся без официального оформления. Таких граждан в нашей стране тысячи. Инспекторы вынуждены устраивать неожиданные визиты на производства, магазины и даже в поля. Абсолютное большинство таких ревизий заканчивается выявлением многочисленных нарушений.

Как в Украине контролируют официальное трудоустройство и к чему приводят нарушения, читайте в материале OBOZREVATEL.

В Украине уровень теневой занятости один из самых высоких в Европе. По оценкам Министерства экономики, в конвертах ежегодно платят 500 млрд грн. Если бы эту сумму вывели из тени, бюджеты разных уровней дополнительно получили бы 170 млрд грн. Это в разы больше, кредитные транши от МВФ.

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Неофициальное трудоустройство провоцирует ряд проблем для государства:

критически не хватает денег на пенсии; а те, кто работает в тени, рискует вовсе потерять право на выплату;

бюджет теряет миллиарды гривен, которые остаются в карманах бизнесменов;

искажается конкуренция: те, кто соблюдает закон, вынужден тратить на фонд оплаты труда больше;

работники без оформления остаются незащищенными: их могут уволить в любой момент, без причин и компенсаций;

из-за зарплат в конвертах на субсидии могут претендовать даже те, кто зарабатывает в конвертах по 20-30 тыс. грн;

накопления, заработанные в тени, возможно легализовать только с помощью налоговой амнистии (она начнется с сентября 2021-го и будет длится всего год);

нет средств на повышение зарплат медикам и учителям.

Отдельные работодатели умудряются без оформления содержать огромный штат сотрудников. К примеру, в Кропивницком инспекторы пришли в офис крупного колл-центра. Там работали 35 человек, но ни один из них не был оформлен, рассказали в Госслужбе труда. Предприниматель зарабатывал с помощью нанятых сотрудников, но не считал необходимым хоть как-то узаконить их труд и защитить их права. Другой пример – в элитном селе Козин (под Киевом) компания прислала на работу 13 человек для возведения дома. Никто из них не был оформлен. И таких – десятки тысяч по всей стране.

Государственная служба труда всего за месяц (проверки стартовали с 1 июля) нашла больше 5 тыс. неоформленных сотрудников: в среднем на каждом проверенном предприятии по 5 человек. За каждого положен штраф в размере 60 тыс. грн (для юридических лиц) или предупреждение (для физических лиц-предпринимателей на едином налоге).

Но и те, кому всего лишь вынесли предупреждение, вынуждены исправиться, иначе также заплатят штраф, рассказывает директор департамента по вопросам труда Государственной службу труда Владимир Гончарук. Каждая проверка заканчивается оформлением специального документа, в котором инспектор описывает нарушения и призывает работодателя их исправить в конкретный срок.

И если окажется, что после предупреждения сотрудников все равно не оформили – на второй раз инспектор оштрафует уже и "ФОПа". Но и такие большие санкции работодателей не пугают до тех пор, пока не начинаются проверки. К примеру, за период проверочной кампании в среднем количество оформленных сотрудников увеличилось на 12%. А накануне таких рейдов наблюдался резкий всплеск: число трудоустроенных взлетело почти на треть.

Теневая занятость действительно большая проблема для Украины, соглашается советник, практик трудового права Алеся Павлинская. Сейчас проверки в первую очередь сосредоточены на тех отраслях, которые больше всего нарушают (торговля, сельское хозяйство, строительство), и на тех сотрудниках, которые вообще не оформлены.

Если не впустить инспектора, который покажет удостоверение – сразу штраф. "Могут прийти, ознакомиться с документами, задавать сотрудникам вопросы как наедине, так и при свидетелях. Инспектору должны выдать рабочее место, где они могут ознакомиться с документами, задавать вопросы", – говорит Павлинская.

Гончарук добавляет: для любой проверки нужны основания.Поэтому инспектор не может прийти и за одни раз искать все возможные нарушения: и зарплаты в конвертах, и неоформленных сотрудников, и нарушение прав работников на отпускные и т.д.

"Все должны быть законодательно безупречно, иначе работодатель может подать в суд и выиграть его. Но если действительно будут доказательства, что на предприятии, назовем так, зарплаты в конвертах, конечно, это станет основанием для дальнейших проверок", – говорит представитель Гоструда.

И жалоба одного сотрудника на зарплату в конверте – это еще не доказательство. В таком случае возникнет ситуация: слово работника против слова работодателя. И еще не известно, чью позицию займет судья, если инспектор только на основании разговоров примет свое решение.

Юрист Павлинская уверена: перечень оснований для проверок вполне достаточный. Например, проверку могут провести по решению руководителя проверяющего органа на основании анализа полученной информации. И это может быть любая информация, добавляет юрист, в том числе и публикации в СМИ. А если нарушения есть, их рано или поздно удастся доказать. Правда, и тут проверить могут только официальное оформление.

Есть украинцы, которые действительно боятся пожаловаться на работодателя, в их адрес звучат даже угрозы физической расправы, говорят в Госслужбе труда. Но в целом жалобы поступают постоянно. Чтобы инспекция провела проверку и доказала нарушение прав (например, если работодатель платит неполную зарплату, отказывается оплачивать отпуск, оформлять на работу и т.д), нужно:

обратиться с заявлением в Госслужбу труда;

в заявлении четко указать нарушение, ФИО и адрес своего проживания;

если хотите, чтобы ваше имя не называли работодателю, укажите это в заявлении.

"Если инспектор все равно раскроет ФИО заявителя, то для него будет дисциплинарная ответственность. Это нарушение, которое не остается безнаказанным", – уверяет Гончарук.

Хотя многие украинцы напротив вполне довольны тем, что работают в тени. Некоторые, добавляет Гончарук, не хотят платить алименты, погашать кредиты, лишаться субсидии. И таким гражданам выгодно оставаться неоформленными.

С таким же мнением соглашается и глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев: "Например, молодые люди уклоняются от призыва и хотят работать на черную зарплату, чтобы не становиться на военный учет. Давайте говорить о том, что зарплаты в конвертах – это страхование валютных рисков, когда зарплаты получают в долларах, независимо ни от чего. Это еще и договор, который заключается предприятием с физическим лицом, минуя КЗоТ, который не дает возможности заключить такой договор".

Достойные зарплаты для бюджетников, высокие пенсии, качественная медицина – о всем этом можно забыть до тех пор, пока уровень теневой занятости в Украине не сократится до минимума. Каждый гражданин, который не платит налоги, ворует не у государства, а ворует у самого себя.