Марченко рассказал, что будет с курсом доллара и когда ждать кредит от МВФ

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что Украина и МВФ (Международный валютный фонд) достигнут договоренностей в ближайшие два месяца, после чего для получения транша нужно будет выполнить "домашнюю работу". Курс гривни, по его словам, до конца 2021-го будет "плюс-минус стабильным".

Об этом сообщает "Сегодня". Кроме того, на таможне проходит массовое тестирование на добросовестность. В планах – привлечение к этому процессу НАБУ для проверки таможенников на полиграфе.

Планируют внедрить новые IT-системы для противодействия коррупции. Кроме того, могут ввести автоматизированный зеленый коридор для перемещения товаров.

Отмечается, что соцвыплаты и пенсии будут выплачены даже без транша МВФ. Этому способствует перевыполнение госбюджета на 10 млрд грн. "Все вопросы социальных выплат, пенсий, были обеспечены. До конца года нет никаких оснований (для невыплат) и не будет", –сказал министр.

Марченко добавил, что ипотека под 7% расширяется слишком медленно. "Есть определенные нюансы вхождения в систему. Но не все банки дают под первичный рынок и не все жилье подходит, некоторые также увеличивают первый взнос... Сказать, что темп программы нас устраивает, я не могу", – подчеркнул глава Минфина.

При этом дефицит Пенсионного фонда будут покрывать за счет перевыполнения плана доходов от ЕСВ (Единый социальный взнос). Накопительная пенсионная система разрабатывается – законопроекты уже в Раде, но все еще продолжается поиск бюджетных компенсаторов.

Ранее Сергей Марченко заявил, что Украина приближается к взаимопониманию с МВФ. По его словам, требование фонда состоит в том, что Украина должна заново выполнить те обязательства, которые уже были реализованы, но по тем или иным причинам отменены.

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