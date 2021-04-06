Марченко розповів, що буде з курсом долара та коли чекати кредит від МВФ

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що Україна та МВФ (Міжнародний валютний фонд) досягнуть домовленостей в найближчі два місяці, після чого для отримання траншу потрібно буде виконати "домашню роботу". Курс гривні, за його словами, до кінця 2021-го буде "плюс-мінус стабільним".

Про це повідомляє "Сегодня". Крім того, на митниці проходить масове тестування на сумлінність. У планах – залучення до цього процесу НАБУ для перевірки митників на поліграфі.

Планують запровадити нові IT-системи для протидії корупції. Крім того, можуть ввести автоматизований зелений коридор для переміщення товарів.

Відзначається, що соцвиплати та пенсії будуть виплачені навіть без траншу МВФ. Цьому сприяє перевиконання держбюджету на 10 млрд грн. "Всі питання соціальних виплат, пенсій, були забезпечені. До кінця року немає ніяких підстав (для невиплат) і не буде", – сказав міністр.

Марченко додав, що іпотека під 7% розширюється занадто повільно. "Є певні нюанси входження в систему. Але не всі банки дають під первинний ринок і не все житло підходить, деякі також збільшують перший внесок... Сказати, що темп програми нас влаштовує, я не можу", – підкреслив глава Мінфіну.

При цьому дефіцит Пенсійного фонду будуть покривати за рахунок перевиконання плану доходів від ЄСВ (Єдиний соціальний внесок). Накопичувальна пенсійна система розробляється – законопроєкти вже в Раді, але все ще триває пошук бюджетних компенсаторів.

Раніше Сергій Марченко заявив, що Україна наближається до взаєморозуміння з МВФ. За його словами, вимога фонду полягає в тому, що Україна повинна заново виконати ті зобов'язання, які вже були реалізовані, але з тих чи інших причин скасовані.

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