"Лондонграду" конец? Великобритания пригрозила ударить по российским миллиардерам и их компаниям
Великобритания пригрозила запретить российским компаниям привлекать капитал в Лондоне и разоблачить данные о принадлежащей им собственности, если Россия решится на полномасштабное вторжение в Украину. Британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что Запад должен оставаться единым. Власти также заявляли, что под ограничения могут попасть миллиардеры из РФ.
Премьер также заявил, что правительство нанесет удар по российским банкам и компаниям в случае проявления агрессии. Об этом сообщает Reuters.
"Мы следим за тем, чтобы предприняли шаги, или даже еще больше шагов, чтобы снять фасад российской собственности, будь то в этом городе или где-либо еще. А также принять меры, чтобы помешать российским компаниям привлекать капитал на лондонских финансовых рынках. Так что это очень, очень жесткий пакет", – заявил Джонсон.
Он не уточнил, кто попадет под санкции, но пообещал, что российским олигархам "негде будет спрятаться". Отметим, Лондон всегда был популярным местом для привлечения капитала российскими фирмами, его даже в СМИ часто стали называть "Лондонградом".Как связаны Лондон и российские олигархи
На Лондонской фондовой бирже размещены листинги 24 депозитарных расписок фирм, зарегистрированных в России. Это означает, что ими можно торговать из Лондона, включая кредиторов Сбербанка и "ВТБ", газового монополиста "Газпром" и нефтяную компанию "Лукойл".
Великобританию в СМИ давно уже называют "прачечной для грязных русских денег". В английской столице проживает и хранит свои активы большое количество российских олигархов. Также Британия известна и коррупционными расследованиями, судебными разбирательствами, связанными с РФ.
В рейтинг самых богатых людей Великобритании входит много миллиардеров из России. Сейчас, по данным The Times, в топ-20 богатейших входят Алишер Усманов (6 место рейтинга), Роман Абрамович (8), Михаил Фридман (11) и Герман Хан (20).
Кстати, российские миллиардеры уже начали терять средства из-за сообщений о возможном полномасштабном вторжении РФ в Украину. Как сообщается, владелец футбольного клуба "Челси" Абрамович потерял 650 млн фунтов стерлингов за один день из-за опасений инвесторов.
По данным The Sun, падение акций связано с опасениями инвесторов, что в отношении российских компаний могут быть введены ограничения. Акции сталелитейной группы Evraz (крупный пакет акций принадлежит Абрамовичу) на Лондонской фондовой бирже упали на 29%.
Как сообщал OBOZREVATEL, сенаторы во главе с Джимом Ришем внесли в Конгресс США законопроект, который предусматривает санкции против России уже на нынешнем этапе. В частности, предлагается немедленно прекратить реализацию проекта "Северный поток-2" и ввести санкции в случае полномасштабного вторжения РФ. Кроме того, предусматривается финпомощь Украине и введение ограничений против российских банков.