"Лондонграду" конец? Великобритания пригрозила ударить по российским миллиардерам и их компаниям

Великобритания пригрозила запретить российским компаниям привлекать капитал в Лондоне и разоблачить данные о принадлежащей им собственности, если Россия решится на полномасштабное вторжение в Украину. Британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что Запад должен оставаться единым. Власти также заявляли, что под ограничения могут попасть миллиардеры из РФ.

Премьер также заявил, что правительство нанесет удар по российским банкам и компаниям в случае проявления агрессии. Об этом сообщает Reuters.

"Мы следим за тем, чтобы предприняли шаги, или даже еще больше шагов, чтобы снять фасад российской собственности, будь то в этом городе или где-либо еще. А также принять меры, чтобы помешать российским компаниям привлекать капитал на лондонских финансовых рынках. Так что это очень, очень жесткий пакет", – заявил Джонсон.

Видео дня

Он не уточнил, кто попадет под санкции, но пообещал, что российским олигархам "негде будет спрятаться". Отметим, Лондон всегда был популярным местом для привлечения капитала российскими фирмами, его даже в СМИ часто стали называть "Лондонградом".

На Лондонской фондовой бирже размещены листинги 24 депозитарных расписок фирм, зарегистрированных в России. Это означает, что ими можно торговать из Лондона, включая кредиторов Сбербанка и "ВТБ", газового монополиста "Газпром" и нефтяную компанию "Лукойл".

Великобританию в СМИ давно уже называют "прачечной для грязных русских денег". В английской столице проживает и хранит свои активы большое количество российских олигархов. Также Британия известна и коррупционными расследованиями, судебными разбирательствами, связанными с РФ.

В рейтинг самых богатых людей Великобритании входит много миллиардеров из России. Сейчас, по данным The Times, в топ-20 богатейших входят Алишер Усманов (6 место рейтинга), Роман Абрамович (8), Михаил Фридман (11) и Герман Хан (20).

Кстати, российские миллиардеры уже начали терять средства из-за сообщений о возможном полномасштабном вторжении РФ в Украину. Как сообщается, владелец футбольного клуба "Челси" Абрамович потерял 650 млн фунтов стерлингов за один день из-за опасений инвесторов.

По данным The Sun, падение акций связано с опасениями инвесторов, что в отношении российских компаний могут быть введены ограничения. Акции сталелитейной группы Evraz (крупный пакет акций принадлежит Абрамовичу) на Лондонской фондовой бирже упали на 29%.

Как сообщал OBOZREVATEL, сенаторы во главе с Джимом Ришем внесли в Конгресс США законопроект, который предусматривает санкции против России уже на нынешнем этапе. В частности, предлагается немедленно прекратить реализацию проекта "Северный поток-2" и ввести санкции в случае полномасштабного вторжения РФ. Кроме того, предусматривается финпомощь Украине и введение ограничений против российских банков.