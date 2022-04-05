"Леруа Мерлен" остался в РФ и заблокировал работу в Украине: сотрудников "отрезали" от иностранных коллег

Материнская компания во Франции заблокировала работу "Леруа Мерлен Украина". Топ-менеджмент принял решение продолжить работу в России, но не позволили продавать товары украинцам. Кроме того, всех украинских сотрудников отрезали от корпоративной связи, продаж и сделали невозможным дальнейшую работу компании.

Об этом сообщает издание DOU, журналисты которого пообщались с сотрудниками в Украине. Вот, что им удалось выяснить:

французских сотрудников из Украины за несколько недель до начала масштабной войны вывезли из страны якобы на "совещание";

компания сделала заявление, что продолжит работать в РФ;

украинский офис "Леруа Мерлен" осудил российскую агрессию и помогал Вооруженным силам Украины. После этого материнская компания заблокировала все их аккаунты, они больше не могут заниматься поставкой товаров, общаться с иностранными коллегами;

официально "Леруа Мерлен" не сообщали о выходе из Украины, а сотрудников заблокировали якобы в целях безопасности своих сетей.

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Отметим, "Леруа Мерлен" принадлежит владельцам сети "Ашан" членам семьи Мюлье (акции компании распределены между всеми членами семьи в равных частях). "Ашан" также продолжает работать в России.

"У нас исчез доступ к корпоративной коммуникации, ко всем приложениям и приложениям. Ни Google Почты, ни воркплейса, ни рабочего чата. Единственный способ коммуникации – Viber", – рассказали сотрудники.

Работа "Леруа Мерлен Украина" сейчас остановлена. Все серверы заархивировали, сделали копии и переместили в ADEO, затем отключили. О продажах не может идти, потому что это уже "технически невозможно". Из-за блокировки рабочих систем сотрудники украинского "Леруа Мерлен" не могут рассчитаться со своими подрядными организациями, предоставляющими услуги и товар.

Как ранее писал OBOZREVATEL, 20 марта в Киеве в результате ракетной атаки со стороны российских оккупантов погибли сотрудники магазина "Леруа Мерлен". Несмотря на это, материнская компания продолжает работать в РФ.

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