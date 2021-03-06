Курс рухнет: аналитики рассказали о будущем биткоина

Курс биткоина в ближайшее время может рухнуть. Инвесторы захотят продать криптовалюту, чтобы получить свою прибыль.

Об этом сообщает издание РБК. Февральский рекорд биткоина на уровне $58,3 тыс. аналитики объясняют интересом к криптовалюте со стороны крупных инвесторов. Tesla сообщила, что инвестировала в биткоин $1,5 млрд. Ее примеру последовали компании MicroStrategy и The Motley Fool. По прогнозу The Motley Fool, в долгосрочной перспективе главная криптовалюта подорожает в 10 раз с текущих уровней.

Нельзя исключить, что в ближайшее время крупные игроки начнут выходить с крипторынка и избавляться от купленных биткоинов, что отразится на котировках. По мнению криптоаналитика Вилли Ву, недавняя коррекция биткоина началась из-за того, что трейдеры ошибочно связали его перемещения с адреса на адрес с желанием крупных держателей массово избавиться от актива. Это "убило" бычий тренд, который сохранялся до конца февраля.

"Сейчас ситуация крайне нестабильная – инвесторы, надеясь на восстановление глобальной экономики, перекладываются в ценные бумаги, но, с другой стороны, назревает угроза биржевых пузырей. Часть инвесторов может начать выходить из криптовалют, фиксируя прибыль, что приведет к резкому снижению цифровых активов", – отметил Деев.

Напомним, в феврале курс криптовалюты несколько раз побил исторический рекорд. В пике цена превысила отметку в $58 тысяч за единицу. По капитализации биткоин уже превысил объем денежной массы российской валюты.

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