Курс рубля рухнул до исторических отметок: Россия обязала своих граждан обменивать заработанные доллары

В России курс рубля 28 февраля достиг исторически низкой отметки в 113 рублей за доллар. При этом центробанк потерял доступ к своим золотовалютным резервам. Как результат – российскому регулятору пришлось обязать обменивать на рубли 80% заработанной на экспорте валюты.

Об этом говорится в заявлении председателя Центробанка РФ Эльвиры Набиуллиной, сообщает Интерфакс.

Она также заявила, что если 24 и 25 февраля Банк России мог проводить валютные интервенции в объеме около $1 млрд, то "в связи с ограничениями на использование золотовалютных резервов в долларах и евро сегодня (28 февраля) интервенции нами не проводились. Правительство объявило решение о введении обязательной продажи 80% экспортной выручки".

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Кроме того, акции крупнейших российских компаний 28 февраля обрушились на Лондонской фондовой бирже. К примеру, Сбербанк потерял 77%, а Газпром – 60%. Ситуация сейчас хуже, чем во время масштабного кризиса в 1998-м. Все это стало реакцией на военное нападение России на Украину.

Как рухнули акции:

Сбербанк -77%

Новатэк -75,9%

Газпром -60%

Роснефть -45,5%.

Как уже пострадали россияне из-за войны:

рухнули акции российских компаний; в результате владельцы самых крупных предприятий за несколько дней потеряли десятки миллиардов долларов.