Курс рубля рухнул до исторических отметок: Россия обязала своих граждан обменивать заработанные доллары
В России курс рубля 28 февраля достиг исторически низкой отметки в 113 рублей за доллар. При этом центробанк потерял доступ к своим золотовалютным резервам. Как результат – российскому регулятору пришлось обязать обменивать на рубли 80% заработанной на экспорте валюты.
Об этом говорится в заявлении председателя Центробанка РФ Эльвиры Набиуллиной, сообщает Интерфакс.
Она также заявила, что если 24 и 25 февраля Банк России мог проводить валютные интервенции в объеме около $1 млрд, то "в связи с ограничениями на использование золотовалютных резервов в долларах и евро сегодня (28 февраля) интервенции нами не проводились. Правительство объявило решение о введении обязательной продажи 80% экспортной выручки".
Кроме того, акции крупнейших российских компаний 28 февраля обрушились на Лондонской фондовой бирже. К примеру, Сбербанк потерял 77%, а Газпром – 60%. Ситуация сейчас хуже, чем во время масштабного кризиса в 1998-м. Все это стало реакцией на военное нападение России на Украину.
Как рухнули акции:
Сбербанк -77%
Новатэк -75,9%
Газпром -60%
Роснефть -45,5%.
Как уже пострадали россияне из-за войны:
рухнули акции российских компаний; в результате владельцы самых крупных предприятий за несколько дней потеряли десятки миллиардов долларов.
взлетел курс доллара; российский рубль стал самой неустойчивой (волатильной) валютой мира. При этом ситуация с курсом продолжает ухудшаться.
пострадал банковский сектор. Из-за отключения иностранного программного обеспечения, блокирование корреспондентских счетов и активов банков за границей начались масштабные проблемы с банковской системой.
сворачиваются инвестиции. Россия превращается в страну-изгоя, с которой не принято, а в некоторых случаях даже запрещено, сотрудничать. Страна-агрессор потеряла возможность привлекать не только кредиты за рубежом, но и лишилась иностранных инвестиций.
из-за отключения SWIFT может на время парализовать экспорт-импорт РФ.