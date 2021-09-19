Курс доллара вплотную подойдет к психологической отметке: сколько заплатим за валюту

В Украине курс доллара в ближайшее время вплотную подойдет к психологической отметке в 27 грн/$. На стоимость валюты будут влиять как решение американского регулятора США, так и начало отопительного сезона.

О том, как и почему изменится курс доллара в ближайшее время, читайте в материале OBOZREVATEL.

Гривня имеет все шансы для того, чтобы снова опуститься до отметки в 27 грн/$, прогнозирует аналитик RoboForex Андрей Гойлов. В то же время евро может составить в цене 31,95 грн.

Учитывая обстановку на глобальном рынке, следует ожидать небольшого ослабления гривни, соглашается аналитик TeleTrade Сергей Родлер. По его оценкам курс составит 26,75 грн/$, евро же по его оценкам составит 31,45.

Андрей Шевчишин, руководитель отдела аналитики ForexClub, в ближайшее время прогнозирует курс гривни в зоне 26,8-26,85 грн/$. В среднесрочной перспективе он сохраняет ожидания ослабления до 27 грн/$.

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Минфин отправил на рассмотрение в Верховную Раду проект госбюджета на 2022 год. Кабмин для расчетов использовал курс гривни к доллару на уровне в 28,70 грн/$. Следует отметить, что в прежние годы рыночный курс редко соответствовал прогнозам Минфина.

"С учетом текущей ситуации на межбанке, считаю ожидания Кабмина излишне пессимистичными. Дефицит госбюджета заложен на уровне в 3,5% (против 5,0% в нынешнем)", – отмечает Гойлов.

Иностранцы впервые за последние два месяца увеличили объем своих инвестиций в облигации внутреннего госзайма (ценные долговые бумаги государства) на 50 млн грн – до 95,50 млрд. При этом с начала сентября их портфели в данном активе сократились на 3,09 млрд грн. Это создает угрозу сильной девальвации гривни, если зарубежные инвесторы выйдут с этими средствами на межбанк с покупками иностранных валют.

Украина готовится к сложному зимнему периоду. Цены на энергоносители находятся на максимальных отметках, что потребует дополнительных расходов.

Главной интригой на рынке является сентябрьское заседание Федеральной резервной системой США (аналог Нацбанка): станет ли американский регулятор сообщать о сворачивании программы по антикризисному вливанию денег на рынке или же подождет до ноября.

"Вероятность того что ФРС может удивить инвесторов довольно высокая. Именно поэтому на рынке предпочитают на всякий случай покупать доллар, который последнюю неделю укрепляется против евро", – поясняет Родлер.

Что касается локального украинского рынка, то здесь на первый план выходит потребность компаний в гривне для скорых налоговых отчислений в бюджет. Экспортеры активно продают валюту, но и импортеры пытаются не упустить момент и успеть конвертировать средства по более выгодному курсу.

Стоимость доллара в Украине влияет на примерно четвертую часть потребительской корзины. Импортная продукция (покупается за доллары) – овощи, фрукты, сладости и т.д. Кроме того, даже те продукты, которые изготовляются в Украине, дорожают после роста курса. В таком случае им становится выгоднее экспортировать продукцию и чтобы продавать на внутреннем рынке, они повышают цены.

Также от курса доллара зависят:

цены на энергоресурсы (газ, бензин);

стоимость недвижимости;

стоимость авто;

стоимость импортной техники;

наполнение бюджета Украины (таможенные платежи, акцизы и т.д).

Период низких цен на доллар постепенно проходит. Вместе с началом отопительного сезона в Украине, вероятно, начнет плавно двигаться вверх и стоимость валюты. Однако до конца сентября, как считают аналитики, доллар будет находиться в пределах психологической отметки в 27 грн/$.