Курс доллара в Украине значительно изменится: сколько заплатим за валюту

В Украине курс доллара до 20 октября может снизиться с 26,3 до 26 грн/$. Продавцов на рынке больше, чем покупателей, в результате гривня плавно укрепляется.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL рассказал аналитик RoboForex Андрей Гойлов. Падение доллара прекратилось во многом благодаря валютным интервенциями НБУ – регулятор выкупал излишки валюты на рынке.

"Вероятно, что на следующей неделе доллар США к гривне продолжит снижение к уровню 26,00. Единая европейская валюта с высокой долей вероятности скорректируется до отметки 30,55", – пояснил аналитик.

На первый план снова выходит эпидемиологическая ситуация. "Красная зона" уже объявлена в Херсонской области, а учитывая динамику новых случаев заражения коронавирусом, аналогичные меры вскоре будут приняты и в других регионах.

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Частичный локдаун всегда приводит к падению спроса на иностранные валюты со стороны импортеров. В то же время гастарбайтеры переводят все больше средств в Украину, а экспортеры получают возросшую валютную выручку от продажи своих товаров за счет благоприятной рыночной конъюнктуры.

"Все вышеперечисленное положительно повлияет на курс гривни на межбанке. Спровоцировать ее девальвацию могут лишь нерезиденты, если начнут выводить полученные дивиденды в материнские юрисдикции. Текущая средневзвешенная доходность ОВГЗ их не устраивает, так как на фоне роста потребительской инфляции реальная процентная ставка стремится к нулю", – поясняет аналитик.

К слову, в начале гривня октября неожиданно укрепилась с 26,5 до 26,35 грн/$.Среди причин такой тенденции – резкий взлет цен на газ, в отдельные дни цена достигала $1900 за тысячу кубометров, тогда как в прошлом году была всего лишь на уровне $160.

Обычно в октябре подорожание доллара связывают с ростом экспорта голубого топлива (на это тратят доллары). Однако в этом году бизнес ограничил покупку, желающих брать газ по такой цене немного.

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