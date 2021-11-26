Курс доллара в Украине значительно изменится: сколько будем платить за валюту

В Украине курс доллара вначале 2022-го будет на уровне 27 грн/$, а уже к концу года достигнет 28,5 грн/$. В США ужесточат монетарную политику, сократят количество стимулирующих программ. Это приведет к значительному росту американской валюты.

Такой прогноз OBOZREVATEL озвучил Сергей Родлер, аналитик TeleTrade. Участники рынка во всю готовятся к ужесточению кредитно денежной политики ФРС и сокращению объема стимулирующих программ. Представители американского регулятора прекрасно понимают все последствия излишне резких действий или даже высказываний, вследствие чего начали готовить инвесторов к грядущим изменениям заранее.

С мая доллар успел укрепится на 8% к корзине валют развитых стран и почти на 9% к одному евро. Присутствует довольно распространенное мнение, что такими темпами курс евро к доллару может не только вернуться к докороновирусным отметкам – 1,10, но и опуститься ниже значений 2016 года – 1,04.

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"Именно поэтому мы низко оцениваем шансы гривны на дальнейшее укрепление. Уже в январе курс способен укрепиться выше отметки в 27 грн/$, а к концу 2022 года курс может вернуться к уровню в 28,5 грн/$", – говорит Родлер.

Чрезмерное укрепление доллара сильно ударит по всем: международные расчеты, покупка сырья, привлечение долга – все это осуществляется преимущественно в "американце", а значит стоит готовиться к разгону инфляции по всему миру.

Мягкая политика ФРС была единственным сдерживающим доллар фактором, ведь американская экономика сейчас растет опережающими темпами, а с ростом процентных ставок безопасные трежерис вновь начнут пользоваться спросом у инвесторов. В таких условиях привлечь валюту на локальные рынке будет гораздо сложнее, чем в текущем или прошлом году.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине задержали организаторов международной группировки фальшивомонетчиков, которая сбывала крупные суммы подделок.

В СБУ рассказали, что были задержаны пять человек из разных регионов Украины, а также несколько иностранцев. Фальшивки сбывали за 50% от номинальной стоимости доллара США.