Курс доллара в Украине значительно изменится: НБУ показал стоимость

Курс доллара в Украине с 11 по 12 февраля увеличится с 27,76 до 27,87 грн/$.

Такой прогноз на официальном сайте опубликовал НБУ. Стоит отметить, что речь идет всего лишь о справочном курсе. На него ориентируются участники рынка, но население по такой цене продавать и покупать валюту не может.

Снизить стоимость доллара могут аграрии. Они накануне посевной будут продавать свои доллары. Аналитик RoboForex Андрей Гойлов менее оптимистично оценивает ситуацию на валютном рынке. В качестве аргумента он приводит слова премьер-министра Дениса Шмыгаля о том, что хотелось бы "разогреть" инфляцию для стимулирования экономического роста.

"В таком случае я ожидаю рост доходности ОВГЗ и рост учетной ставки НБУ... На неделе по курсу доллара США против гривны ожидаю коррекцию к уровню 27,95. Единая европейская валюта к гривне, вероятно, укрепится до отметки 33,55", – добавляет Андрей Гойлов.

Максим Орыщак, аналитик компании "Центр биржевых технологий", прогнозирует: средний курс продажи наличного доллара будет находиться в диапазоне 27,7-28 грн, а средний курс продажи наличного евро составит 33,05-33,5 грн.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в НБУ ответили на главные вопросы о том, как покупать валюту в Украине. Требования постепенно меняются, регулятор ослабляет контроль.