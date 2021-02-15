Курс доллара в Украине значительно изменится: названа новая цена

В Украине курс доллара до 21 января увеличится на 20 копеек и составит около 28 грн/$.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. В первые две недели февраля доллар укреплялся, в том числе, из-за подготовки аграриев к посевной. Кроме того, по подсчетам аналитика RoboForex Андрея Гойлова, поступления от заробитчан превысили объемы экспортной выручки от продажи зерновых культур. Однако такая ситуация продлится недолго. "На предстоящей неделе по курсу доллара США против гривни ожидаю коррекции к уровню к 27,95. Единая европейская валюта к гривне, вероятно, укрепится до отметки 33,95", – отмечает аналитик.

Его коллега из ТелеТрейд Сергей Родлер отмечает также и оптимистические настроения со стороны инвесторов. "В связи с чем спрос на доллар, который используется в качестве защитного инструмента, снижается, а интерес к более рисковым активам развивающихся стран, позволяющим получить большую доходность, растет", – добавляет Родлер.

Такая динамика прослеживается и по ОВГЗ. За первые две недели февраля Министерство финансов уже успело привлечь в бюджет 12,3 млрд грн, тогда как для полного погашения долговых обязательств в этом месяце требуется 12,4 млрд грн. Таким образом, может повторится январская ситуация, когда ведомство привлекло в бюджет в два раза больше средств чем надо было для погашения.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в НБУ ответили на главные вопросы о том, как покупать валюту в Украине. Требования постепенно меняются, регулятор ослабляет контроль.