Курс доллара в Украине вырастет: прогноз эксперта на неделю

В период с 19 по 24 апреля ожидается незначительный рост курса доллара. Валюта на межбанке может торговаться вблизи 28,1 грн, а наличный доллар в банках вблизи 27,9/28,1 грн. По данным НБУ, доллар сейчас стоит 27,97 грн.

Об этом OBOZREVATEL рассказал старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб. Отмечается, что за минувшую неделю курс доллара к гривне незначительно вырос на всех сегментах валютного на 0,2-0,3%.

"Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, вырос с 27,91 до 27,98 грн (+0,2%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "УкрДилинг", за это же время выросли с 27,94/27,96 до 28,02/28,04 (+0,3%)", – добавил эксперт.

Кроме того, средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю выросли с 27,80/27,99 до 27,86/28,06 (+0,2%/+0,3%). Спред между средней продажей и средней покупкой сохранился на уровне 0,7%.

Ранее сообщалось, что в Украине курс доллара в ближайшую неделю может перейти знаковую отметку в 28 грн/$. Прогнозы аналитиков о том, как изменится стоимость валюты, расходятся. Часть экспертов ожидает ревальвацию, другие же уверены в укреплении нацвалюты. Аналитики при этом сходятся во мнении: главный фактор – военная ситуация на Донбассе.

Как сообщал OBOZREVATEL, Национальный банк Украины зафиксировал официальный курс гривни по отношению к доллару в понедельник, 19 апреля, на отметке 27,97 грн/$. За выходные американская валюта подорожала на 2 копейки.