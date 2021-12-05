Курс доллара в Украине вырастет до 60 грн, если Россия начнет полномасштабную войну, – эксперт

В случае развязывания Россией полномасштабной войны или же эскалации на востоке Украины гривна резко упадет. Курс может достичь 60 грн/$, считает аналитик "Центра биржевых технологий" Максим Орыщак.

Такой прогноз опубликовал бизнес-портал UBR. Напомним, что Нацбанк установил официальный курс гривны к доллару на понедельник, 6 декабря, на уровне 27,29 грн/$.

По мнению представителя компании ЦБТ, резкая девальвация будет спровоцирована рядом причин:

утопичностью попыток противостоять России как стране с большим количеством войск и ресурсов;

снижением инвестиционной привлекательности Украины на годы вперед, даже если за страну вступятся союзники.

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Орыщак отметил, что если РФ устроит новую агрессию, то спекулянты начнут активно покупать доллары и евро.

"Политическая обстановка непростая, потому делать оптимистичные прогнозы, зная многолетний конфликт между странами, несколько неправильно. Кроме того, различные недоговоренности и конфликты между Россией и США, или Россией и ЕС по газовому вопросу только усиливают вероятность вовлечения Украины, как территориально привлекательной страны, в военные действия", – сказал аналитик.

Также он заявил: отток населения и одновременное снижение покупательской способности граждан могут вызвать задолженности и по оплате "коммуналки", и перед банковским сектором.

"Эти причины только поддерживают идею, что гривна упадет как минимум вдвое по отношению к доллару США", – предположил аналитик ЦБТ.

Как писал OBOZREVATEL: