Курс доллара в Украине вырастет до 60 грн, если Россия начнет полномасштабную войну, – эксперт
В случае развязывания Россией полномасштабной войны или же эскалации на востоке Украины гривна резко упадет. Курс может достичь 60 грн/$, считает аналитик "Центра биржевых технологий" Максим Орыщак.
Такой прогноз опубликовал бизнес-портал UBR. Напомним, что Нацбанк установил официальный курс гривны к доллару на понедельник, 6 декабря, на уровне 27,29 грн/$.
По мнению представителя компании ЦБТ, резкая девальвация будет спровоцирована рядом причин:
утопичностью попыток противостоять России как стране с большим количеством войск и ресурсов;
снижением инвестиционной привлекательности Украины на годы вперед, даже если за страну вступятся союзники.
Орыщак отметил, что если РФ устроит новую агрессию, то спекулянты начнут активно покупать доллары и евро.
"Политическая обстановка непростая, потому делать оптимистичные прогнозы, зная многолетний конфликт между странами, несколько неправильно. Кроме того, различные недоговоренности и конфликты между Россией и США, или Россией и ЕС по газовому вопросу только усиливают вероятность вовлечения Украины, как территориально привлекательной страны, в военные действия", – сказал аналитик.
Также он заявил: отток населения и одновременное снижение покупательской способности граждан могут вызвать задолженности и по оплате "коммуналки", и перед банковским сектором.
"Эти причины только поддерживают идею, что гривна упадет как минимум вдвое по отношению к доллару США", – предположил аналитик ЦБТ.
Как писал OBOZREVATEL:
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов убежден, что Украина не допустит повторения 2014 года. Он сказал, что "у врага ноль шансов".
В конце ноября Данилов заявлял, что угроза вторжения российских войск будет всегда, однако в случае полномасштабной атаки украинские военные готовы дать отпор России.