Курс доллара в Украине упал и приблизился к психологической отметке

Национальный банк Украины зафиксировал официальный курс гривни по отношению к доллару в понедельник, 14 июня, на отметке 27,04 грн/$. За выходные американская валюта подешевела на 6 копеек.

Курс гривни по отношению к евро регулятор зафиксировал на уровне 32,79 грн/€. Таким образом, европейская валюта стала дешевле на 19 копеек. Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Национальный банк Украины формирует курсы доллара и евро к гривне как средневзвешенный курс по операциям на межбанковском рынке за день. По официальному курсу НБУ население покупать валюту не может.

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Курс валют в банках

Доллар:

Покупка – 26,95 грн/$

Продажа – 27,15 грн/$

Евро:

Покупка – 32,60 грн/€

Продажа – 33,00 грн/€

Прогноз МВФ по курсу доллара в Украине:

2021 год – 28,12 грн/доллар;

2022 год – 27,96 грн/доллар;

2023 год – 28,10 грн/доллар;

2024 год – 28,10 грн/доллар;

2025 год – 28,10 грн/доллар.

Как писал OBOZREVATEL, большинство опрошенных аналитиков сходятся во мнении: плавное укрепление нацвалюты будет продолжаться в июне. Доллар в Украине будет дешеветь, потому что иностранцы после долгой паузы купили облигации внутреннего госдолга.

"Выход НБУ на рынок в среду смог остановить укрепление гривни, но затем торги закрывались на минимальных уровнях доллара. Более того, накануне нерезиденты приобрели ОВГЗ на 1,8 млрд. гривен после продолжительной паузы, что оказало поддержку гривне", – поясняет руководитель отдела аналитики ForexClub Андрей Шевчишин.