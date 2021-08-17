Курс доллара в Украине упал до нового минимума

Национальный банк Украины зафиксировал официальный курс гривни по отношению к доллару во вторник, 17 августа, на отметке 26,64 грн/$. За сутки американская валюта подешевела на 5 копеек.

Таким образом, курс доллара упал до минимальной отметки за последний год. Ниже стоимость валюты была только в июне 2020 года – 26,60 грн/$. Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Курс гривни по отношению к евро регулятор зафиксировал на уровне 31,36 грн/€. Европейская валюта стала дешевле на 3 копейки.

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Курс валют в банках

Доллар:

Покупка – 26,64 грн/$

Продажа – 26,85 грн/$

Евро:

Покупка – 31,25 грн/€

Продажа – 31,60 грн/€

Давление на доллар оказывают благоприятные факторы – выполнение бюджета, положительные макроэкономические условия. В дополнение к этому предложение доллара на рынке продолжает доминировать.

Отметим, за вторую неделю августа доллар снизился с 26,90 до 26,66 грн. Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "УкрДилинг", за это же время снизились с 26.91/26,90 до 26,67/26,66 грн. Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках снизились за неделю с 26,75/26,90 до 26,65/26.85.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине стоимость доллара к концу августа имеет все шансы как на укрепление на 20-25 копеек (до 27 грн/$), так и на снижение до новой отметки в 26,5 грн/$. С одной стороны, на доллар давит ситуация в США (инфляция оказалось выше планируемого уровня), а с другой – на гривню давит ситуация с долговыми бумагами (ОВГЗ).