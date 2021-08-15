Курс доллара в Украине изменится: эксперты сделали прогнозы до конца лета

В Украине стоимость доллара к концу августа имеет все шансы как на укрепление на 20-25 копеек (до 27 грн/$), так и на снижение до новой отметки в 26,5 грн/$. С одной стороны, на доллар давит ситуация в США (инфляция оказалось выше планируемого уровня), а с другой – на гривню давит ситуация с долговыми бумагами (ОВГЗ).

О том, как и почему будет меняться стоимость валюты в Украине, читайте в материале OBOZREVATEL.

Большинство аналитиков сходятся во мнении: гривня будет плавно девальвировать и достигнет отметки в 27 грн/$ к 22-му августу. Среди причин – отрицательное сальдо торгового баланса. Это значит, что Украина тратит валюты на импортную продукцию больше, чем зарабатывает на экспорте.

И это неизбежно приводит к дефициту на валютном рынке. А чем меньше валюты, тем выше ее курс. Кроме того, на стоимость повлияют:

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"Бегство" иностранцев из украинских облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ). Проще говоря, инвесторы продают бумаги за гривни, а за полученные деньги покупают доллары.

"С начала августа их вложения в данные бумаги сократились на 4,82 млрд грн – до 101,33 млрд. Вероятно, при благоприятной рыночной ситуации они планируют выйти на межбанк для приобретения иностранных валют. В таком случае гривня окажется в начале сентября под давлением", – пояснил аналитик RoboForex Андрей Гойлов.

Доллар укрепился по отношению к другим валютам на 1,5%. Укрепление валюты на мировом рынке отображается и на ситуации в Украине. Как следствие, стоимость гривни снижается.

"Недавние разочаровывающие данные по инфляции в США способствовали распродаже американца. Дело в том, что показатель вырос на 0,3%, тогда как участники рынка ожидали цифру в 0,4%. Более слабый рост цен натолкнул спекулянтов на мысль, что ФРС решит повременить со сворачиванием стимулов и продолжит накачивать рынок ликвидностью, а значит давление на доллар сохранится", – Сергей Родлер, аналитик TeleTrade.

В то время как Родлер и Гойлов уверенно прогнозируют колебание доллара около 27 грн/$, их коллега из "Альпари" Максим Пархоменко считает, что доллар подешевеет до практически рекордных в 2021-м 26,5 грн/$.

"Давление на доллар оказывают благоприятные факторы ввиду выполнения бюджета и хороших макроэкономических условий. В дополнение к этому предложение доллара на рынке продолжает доминировать", – говорит эксперт.

"На рынке практически нет покупателей доллара. Низкий деловой сезон не позволяет наращивать импорт, от чего и нет спроса на доллар. Гривня сохраняет потенциал снижения к 26.50", – спрогнозировал Иосуб.

По оценкам Гойлова, до 22 августа гривня к доллару ослабнет до уровня 26,95. А единая европейская валюта достигнет отметки в 31,95.

Родлер отмечает: "В связи с чем потенциал укрепления валют как развитых, так и развивающихся стран против доллара выглядит ограниченным: ожидаем курс гривни вблизи отметки в 27 грн/$".

Паническая реакция на ситуацию с ростом цен в США, говорит эксперт, продлится недолго, так как замедление инфляции на десятую часть процента не способно серьезно сказаться на макроэкономике. Как правило, подобная шумиха создается крупными игроками, желающими увеличить свои позиции по более выгодным ценам, так что уже скоро укрепление доллара может продолжится.

Достаточно вспомнить о больших стимуляционных выплатах населению, возросших ставках за аренду жилья, росте среднечасовой зарплаты, огромных сбережениях американцев и придет понимание того, что причин для разгона инфляции гораздо больше, чем для ее замедления", – уверен эксперт.

В целом положительная ситуация на валютном рынке продержится как минимум до конца августа. И даже если доллар незначительно перешагнет психологическую отметку в 27 грн, для большинства украинцев такое колебание будет едва ощутимым. На незначительной разнице в курсах могут выигрывать только крупные игроки, которые продают и покупают большое количество валюты.