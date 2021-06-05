Курс доллара в Украине упадет до рекордной отметки: НБУ опубликовал стоимость

В Украине курс доллара с 1 до 7 июня резко снизится с 27,4 до 27,29 грн/$. Это станет рекордно низкой отметкой в 2021 году.

Об этом говорится в данных НБУ. Стоит отметить, что регулятор показывает справочное значение, которое основывается на усредненных данных. Фактический же курс формируется в результате баланса спроса и предложения на рынке.

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Большинство опрошенных аналитиков сходятся во мнении, что гривня в течение всего месяца будет плавно укрепляться и может достичь рекордно низкой отметки в 27-27,4 грн/$. К примеру, аналитик Concorde Capital Евгения Ахтырко считает, что доллар будет дешеветь, но очень плавно. Резких скачков вниз, по ее оценкам, не предвидится.

"Мы ожидаем умеренную ревальвацию. Это тренд, который продолжается с начала года с перерывом в апреле, когда на настроения участников рынка повлияла возможность обострения военной агрессии. По марту-маю можно судить, что эта тенденция возобновилась. До конца лета она продолжится. Курс может быть на уровне 27,4 грн/$", – прогнозирует эксперт.

Старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб соглашается: гривня будет укрепляться. При этом он называет более широкий диапазон с минимальной отметкой в 27 грн/$. "В июне мы ожидаем продолжение умеренного снижения доллара и евро к гривне. К концу месяца доллар может торговаться в диапазоне 27,0-27,5 грн, евро – в диапазоне 32,8-33,5 грн", – отмечает Иосуб.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр финансов Сергей Марченко заявил, что Украина и МВФ достигнут договоренностей в ближайшие два месяца, после чего для получения транша нужно будет выполнить "домашнюю работу". По его словам, до конца 2021-го курс гривни будет "плюс-минус стабильным".