Курс доллара в Украине снизится: озвучен прогноз

В Украине ожидается снижение курса доллара к гривне на следующей неделе (14-20 февраля). Как прогнозирует старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб, американская валюта на межбанке будет торговаться вблизи 27,5 грн, а наличный доллар в банках – по 27,4/27,6 грн. По состоянию на 11 февраля курс составляет 27,8 грн/$.

Иосуб отмечает, что основная причина укрепления гривни – деэскалация ситуации на границе с РФ и снижение вероятности перехода противостояния в горячую фазу. Об этом он рассказал для OBOZREVATEL.

За неделю (7-13 февраля) курс доллара к гривне значительно снизился на всех сегментах валютного рынка – на 1,3-1,4%. Эксперт указал, что с прошлого четверга (3 февраля) официальный курс доллара, который устанавливается Нацбанком, снизился с 28,39 до 27,98 грн (то есть на 1,4%).

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"Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "УкрДилинг", за это же время снизились с 28,24/28,26 до 27,84/27,86 (-1,4%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю снизились с 28,14/28,37 до 27,79/28,00 (-

1,3%). При этом спред между средней покупкой и средней продажей сохранился на уровне 0,8%", – резюмировал Иосуб.

Отметим, что курс доллара в январе вырос на 1,5 грн и достигал отметки в 28,87 грн/$. Несколько экспертов заявили, что гривня в феврале укрепится. Детальнее – в материале OBOZREVATEL.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, некоторые банкоматы ПриватБанка списывают с карт деньги, но при этом наличку не выдают. Такая проблема может произойти по целому ряду причин: