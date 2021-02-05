Курс доллара в Украине резко изменится: озвучена новая стоимость на февраль

В Украине курс доллара снизится с 4 по 11 февраля почти на 40 копеек и достигнет 27,7 грн/$.

Такой прогноз OBOZREVATEL озвучил старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб. "На ближайшую неделю мы ожидаем умеренное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке будет торговаться через неделю вблизи 27,7 грн. Наличный доллар будет торговаться по 27,6/27,8 грн", – рассказал эксперт.

Причин для такого снижения несколько: традиционно вначале месяца стоимость доллара стабилизируется. Цены на украинскую сырьевую продукцию находятся на высоком уровне, кроме того, нет высокого спроса на валюту. Проще говоря, установился баланс между спросом и предложением на рынке.

Возможным риском для украинской валюты может стать срыв сотрудничества с МВФ. Тогда сократятся покупки украинских ценных бумаг иностранцами. Кроме того, увеличится и спрос на доллары: в ожидании девальвации украинцы сами же спровоцируют девальвацию.

Стоит отметить, что укрепление гривни уже началось. Всего за несколько дней стоимость доллара сократилась с 28,2 до около 28 грн/$. И такая тенденция, как считает Иосуб, продолжится.

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