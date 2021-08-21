Курс доллара в Украине развернулся: на сколько подорожала валюта

Национальный банк Украины зафиксировал официальный курс гривни по отношению к доллару в субботу, 21 августа, на отметке 26,67 грн/$. За сутки американская валюта подорожала на 2 копейки.

Курс гривни по отношению к евро регулятор зафиксировал на уровне 31,12 грн/€. Европейская валюта стала дешевле на 4 копейки. Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Таким образом, официальный курс евро упал до минимума за последний год. Ниже курс был только в июле 2020 года – 31,03 грн/€.

Видео дня

Курс валют в банках

Доллар:

Покупка – 26,60 грн/$

Продажа – 26,81 грн/$

Евро:

Покупка – 31,00 грн/€

Продажа – 31,35 грн/€

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине стоимость доллара к концу августа имеет все шансы как на укрепление на 20-25 копеек (до 27 грн/$), так и на снижение до новой отметки в 26,5 грн/$. С одной стороны, на доллар давит ситуация в США (инфляция оказалось выше планируемого уровня), а с другой – на гривню давит ситуация с долговыми бумагами (ОВГЗ).

Однако уже в сентябре 2021-го курс доллара может увеличиться с 26,8 до 27,2 грн/$. Это связано с сезонными факторами, в первую очередь с грядущим снижением цен на сырьевых рынках, что приведет к уменьшению валютных выручек украинских экспортеров.