Курс доллара в Украине развернется: сколько заплатим за валюту в ноябре

В Украине курс доллара после уверенного снижения в первую неделю ноября может изменить траекторию и прибавить около 30-70 копеек в цене. Аналитики поясняют это локдауном, большими расходами на импорт энергоресурсов (в первую очередь газа) и продажей иностранцами украинских государственных ценных бумаг (ОВГЗ).

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Аналитик Андрей Гойлов уверен, что доллар может подорожать с 26,3 до 26,75 грн/$. "Вероятно, что на предстоящей неделе гривня к доллару продолжит снижаться к уровню 26,75", – пояснил эксперт.

Одна из причин подорожания доллара – иностранцы продолжают продавать украинские облигации внутреннего госзайма. Они получают свои деньги в гривне, потом меняют их на доллар и тем самым увеличивают спрос на валюту.

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Старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб уверен, что гривня в октябре укреплялась за счет высоких цен на украинский экспорт. Так, цены на сталь и на агропромышленную продукцию в октябре сохранялись на рекордно высоких уровнях. "В течение ближайшей недели мы ожидаем рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 26,6 грн", – отмечает Иосуб.

Коллега Иосуба из "Центра биржевых стратегий" Максим Орыщак придерживается более оптимистичных оценок. Он считает, что доллар подорожает, но всего до 26,4 грн/$.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине задержали организаторов международной группировки фальшивомонетчиков, которая сбывала крупные суммы подделок. В СБУ рассказали, что были задержаны пять человек из разных регионов Украины, а также несколько иностранцев. Фальшивки сбывали за 50% от номинальной стоимости доллара США.