Курс доллара в Украине пойдет вверх: сколько заплатим за валюту в ноябре

В Украине курс доллара с 1 по 7 ноября может увеличиться на 35 копеек до 26,75 грн/$. В целом ситуация на валютном рынке кардинально изменится: после уверенного укрепления валюта начнет плавно расти.

О том, как и почему за валюту украинцам придется платить больше, читайте в материале OBOZREVATEL.

Американская валюта плавно подойдет к новому диапазону и имеет все шансу увеличиться до отметки в 26,75 грн/$. Некоторые эксперты называют и более широкий диапазон с максимальным значением в 27 грн/$.

"Вероятно, что на предстоящей неделе гривня к доллару продолжит снижаться к уровню 26,75. Единая европейская валюта с высокой долей вероятности укрепится до отметки 30,95", – прогнозирует аналитик RoboForex Андрей Гойлов.

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Одна из причин подорожания доллара – иностранцы продолжают продавать украинские облигации внутреннего госзайма. Они получают свои деньги в гривне, потом меняют их на доллар и тем самым увеличивают спрос на валюту.

По данным Минфина, в прошлом месяце государственный и гарантированный госдолг Украины уменьшился на 40 млрд грн. На начало октября он составлял 2,45 трлн грн (92,02 млрд долларов). Снижение долговой нагрузки на украинский бюджет усилит позиции гривни на межбанке в долгосрочной перспективе.

Старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб уверен, что гривня в октябре укреплялась за счет высоких цен на украинский экспорт. Так, цены на сталь и на агропромышленную продукцию в октябре сохранялись на рекордно высоких уровнях. "В течение ближайшей недели мы ожидаем рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 26,6 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,4/26,7 грн", – отмечает Иосуб.

Коллега Иосуба из "Центра биржевых стратегий" Максим Орыщак придерживается более оптимистичных оценок. Он считает, что доллар подорожает, но всего до 26,4 грн/$.

"Ожидания полного локдауна мотивируют импортеров активнее проявлять себя для закрытия внешних обязательств. Еще один важный игрок – это НБУ, который продолжает выходить на рынок с интервенциями по выкупу доллара. В таких условиях гораздо больше шансов на рост курса, чем на его снижение. Ожидаем курс гривни вблизи отметки в 26,4 грн/$", – говорит аналитик.

Ситуация на валютном рынке остается нестабильной. Курс имеет все шансы как на снижение до 26,3 грн/$, так и на рост к отметке в 27 грн/$. Главным фактором для рынка остается слабость покупателей валюты, поскольку импортеры не проявляют активности. В частности, энерготрейдеры, которые, пока не начался отопительный период, надеются, что цены откатятся ниже.

С другой стороны, импортеры потребительских товаров не хотят покупать валюту и импортировать из-за опасений эпидемиологических ограничений, падения спроса со стороны населения и, соответственно, невозможности распродать купленные товары.

"В ноябре, в связи со стартом отопительного периода, ожидаем, что на рынок выйдут газотрейдеры. Однако продавцы валюты более сильны. Во-первых, это аграрии, которые получили рекордный в этом году урожай. Во-вторых, это приток валюты от украинцев из-за границы. В-третьих, высокая инфляция поддерживает бюджетные доходы", – спрогнозировал аналитик.

В целом же украинцам в ближайшее время стоит ждать плавного подорожания доллара, которое вызвано в первую очередь сезонными факторами и настроениями инвесторов.